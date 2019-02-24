Канцлер Австрии заявил о необходимости значительных изменений в работе Евросоюза

ВАШИНГТОН, 24 февраля. /ТАСС/. Работа Евросоюза должна претерпеть множество изменений, сообщество должно "снова стать сильнее". Уверенность в этом выразил канцлер Австрии Себастьян Курц в опубликованном в воскресенье интервью газете The Washington Post.

"Я думаю, что в Евросоюзе необходимо множество изменений... Евроcоюз должен снова стать сильнее. Мы должны урегулировать иммиграционный кризис и провести Brexit, чтобы мы смогли сосредоточиться на других вопросах. Я надеюсь, что мы снова сможем стать экономически более конкурентоспособными, потому что экономическая мощь Европы не является данностью", - отметил Курц.

Он добавил, что сообщество "должно усердно работать" для достижения этих целей. Канцлер подчеркнул, что "поддерживает тех, кто хочет добиться положительных изменений, а не тех, кто желает ликвидации Евросоюза".

Курц выразил надежду, что сообществу удастся избежать выхода Великобритании из ЕС без сделки ("жесткий" Brexit). "Это [выход королевства без сделки] будет означать хаос для Соединенного Королевства и нанесет ущерб экономике как Великобритании, так и ЕС. Но я не уверен, что сделке (проект соглашения об условиях выхода Великобритании из Евросоюза - прим. ТАСС), которую премьер-министр [Тереза] Мэй заключила с ЕС, удастся получить большинство в британском парламенте", - отметил канцлер.

Он назвал ужасным выход Великобритании из ЕС. "Если они должны уйти, нам нужно убедиться, что их выход пройдет организованным образом", - заключил Курц.

Сам Brexit запланирован на 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года. Если Лондон и Брюссель так и не смогут договориться об условиях процесса, добившись одобрения сделки британским парламентом, то не исключена вероятность Brexit без сделки. Подобный вариант развития ситуации предусматривает одновременное прекращение членства в таможенном союзе ЕС и едином европейском рынке и введение пошлин на британские товары, продаваемые на европейском рынке.