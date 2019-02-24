Помпео заявил, что США рассматривают все варианты действия в отношении Венесуэлы

НЬЮ-ЙОРК, 24 февраля. /ТАСС/. США рассматривают все варианты своих действия ради демократии в Венесуэле. Об этом заявил в воскресенье в эфире телеканала Fox News госсекретарь США Майкл Помпео.

Ему был задан вопрос, рассматривает ли администрация президента США Дональдла Трампа возможность применения силы против властей Венесуэлы. "Каждая опция рассматривается. Мы собираемся сделать то, что нужно, чтобы голос венесуэльского народа был услышан, демократия восторжествовала и у народа Венесуэлы было светлое будущее", - ответил госсекретарь.

Он охарактеризовал президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро "худшим вариантом тирана", выразив надежду на то, что венесуэльский народ "осознает это". "Я убежден в том, что народ Венесуэлы будет уверен в том, что дни Мадуро сочтены", - добавил он.

При этом Помпео, выступая в эфире телекомпании CNN, посоветовал верить администрации Трампа на слово, отвечая на вопрос, какие у него есть доводы для тех, кто опасается контрабанды оружия и наркотиков под видом гуманитарной помощи, в том числе из США. "Это гуманитарная помощь и больше ничего", - заверил госсекретарь.

Помпео также не дал прямого ответа на вопрос, в какой степени на решения администрации Трампа влияет заинтересованность американского капитала в расширении своего присутствия в нефтяном секторе Боливарианской Республики. "Нашей задачей также является обеспечение того, чтобы кубинцы и россияне, которые в течение долгих лет сводят к нулю процветание этой страны, утратили былые позиции", - сказал Помпео. По его версии, со стороны Мадуро в инцидентах на границе с Колумбией действуют "банды, отдельные группировки".

"Мы надеемся на то, что венесуэльские военные возьмут на себя полномочия обеспечивать соблюдение демократических прав народа и оградят граждан от трагедий. В этом случае произойдут хорошие вещи, включая возрождение богатства, созданного упомянутым вами нефтяным сектором", - сказал госсекретарь.

В четверг, 21 февраля, по решению Мадуро была полностью закрыта сухопутная граница этой страны с Бразилией, а в пятницу вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес объявила о временном закрытии трех мостов, которые связывают территорию республики с Колумбией. Такое решение было принято после того, как венесуэльская оппозиция объявила о намерении доставить из Бразилии и Колумбии гуманитарную помощь. Правительство Венесуэлы настаивает, что помощь может быть оказана только в рамках международного права, и не намерено пропускать собранные оппозицией грузы через границу.