Генсек ЛАГ обвинил Иран и Турцию в разжигании кризисов на Ближнем Востоке

КАИР, 24 февраля. /ТАСС/. Действия Ирана и Турции разжигают региональные кризисы. Об этом заявил в воскресенье генсек Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт на открытии первого саммита стран регионального сообществ и Европейского союза (ЕС) в курортном городе Шарм-эш-Шейх на юге Синайского полуострова.

"Действия Ирана и Турции - это вмешательство, которое провоцирует и разжигает кризисы в регионе, - сказал Абу аль-Гейт, выступление которого транслировал телеканал Sky News Arabia. - Военного решения региональных конфликтов не существует, и нам необходимо выработать политические решения, которые гарантировали бы сохранение единства государства".

По убеждению генсека ЛАГ, краеугольным камнем достижения мира и безопасности на Ближнем Востоке является урегулирование палестинской проблемы. "Мы твердо верим, что урегулирование палестинской проблемы является кратчайшим путем для стабилизации региона и обуздания экстремизма и насилия в нем", - отметил он, указав при этом, что "решить эту проблему одними экономическими мерами не получится".

"Наши регионы сталкиваются с общими вызовами и угрозами, - подчеркнул генсек. - Терроризм и нелегальная миграция требуют от нас постоянного сотрудничества, и, что касается проблемы миграции, здесь мы призываем к комплексному подходу, который помог бы устранить причины этого явления".

Во встрече на высшем уровне ЛАГ - ЕС, которая продлится два дня, принимают участие лидеры, главы правительств, МИД и официальные лица из порядка 50 стран двух региональных сообществ. В повестке дня арабо-европейского слета - пути расширения сотрудничества в урегулировании политических, экономических, социальных, экологических проблем, а также насущных вызовов в сфере безопасности. Что касается политического диалога, то он в первую очередь сосредоточится на ближневосточном мирном процессе, кризисах в Сирии, Йемене, Ливии и Ираке, вопросе отношений членов ЛАГ и ЕС с Ираном, борьбе с терроризмом и нелегальной миграцией с целью поиска долгосрочных решений для обеспечения мира в регионе.