В Молдавии завершилось голосование на парламентских выборах

КИШИНЕВ, 24 февраля. /ТАСС/. Парламентские выборы в Молдавии, которые впервые проходили по смешанной избирательной системе, завершились. Избирательные участки закрылись в 21:00 (22:00 мск), однако на некоторых пунктах, как уточнила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Алина Руссу, голосование может быть продлено по усмотрению председателей избирательных комиссий.

По предварительным данным Центризбиркома, к этому времени на территории Молдавии в голосовании приняли участие около 50% избирателей, что немногим меньше, чем на парламентских выборах 2014 года. За границей, где находятся около миллиона граждан республики, на участки пришли только 2,4% избирателей.

Как рассказала председатель ЦИК, в ходе голосования были отмечены некоторые нарушения, однако они не оказали серьезного влияния. "Был зарегистрирован ряд нарушений, но в целом мы наблюдали корректный избирательный процесс", - сказала Руссу. Комментируя обвинения оппозиции, которая заявила о фальсификациях на выборах, она заверила, что обо всех нарушениях были проинформированы правоохранительные органы, которые занимаются их проверкой.

Лидеры оппозиционных Партии действия и солидарности и "Платформы "Достоинство и Правда" Майя Санду и Андрей Нэстасе заявили, что не признают выборы в избирательных округах для жителей непризнанного Приднестровья. По словам Нэстасе, молдавских граждан, проживающих на левом берегу Днестра, организованно доставляли на избирательные участки. По его утверждениям, им платили по $20 за голос в пользу определенного кандидата. Об этом оппозиционеры уведомили иностранных послов и наблюдателей.