{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Парламентские выборы в Молдавии - 2019

В Молдавии завершилось голосование на парламентских выборах

По предварительным данным ЦИК, на территории страны в выборах приняли участие около 50% избирателей

КИШИНЕВ, 24 февраля. /ТАСС/. Парламентские выборы в Молдавии, которые впервые проходили по смешанной избирательной системе, завершились. Избирательные участки закрылись в 21:00 (22:00 мск), однако на некоторых пунктах, как уточнила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Алина Руссу, голосование может быть продлено по усмотрению председателей избирательных комиссий.

На эту тему
Как проходят парламентские выборы в Молдавии

По предварительным данным Центризбиркома, к этому времени на территории Молдавии в голосовании приняли участие около 50% избирателей, что немногим меньше, чем на парламентских выборах 2014 года. За границей, где находятся около миллиона граждан республики, на участки пришли только 2,4% избирателей.

Как рассказала председатель ЦИК, в ходе голосования были отмечены некоторые нарушения, однако они не оказали серьезного влияния. "Был зарегистрирован ряд нарушений, но в целом мы наблюдали корректный избирательный процесс", - сказала Руссу. Комментируя обвинения оппозиции, которая заявила о фальсификациях на выборах, она заверила, что обо всех нарушениях были проинформированы правоохранительные органы, которые занимаются их проверкой.

Лидеры оппозиционных Партии действия и солидарности и "Платформы "Достоинство и Правда" Майя Санду и Андрей Нэстасе заявили, что не признают выборы в избирательных округах для жителей непризнанного Приднестровья. По словам Нэстасе, молдавских граждан, проживающих на левом берегу Днестра, организованно доставляли на избирательные участки. По его утверждениям, им платили по $20 за голос в пользу определенного кандидата. Об этом оппозиционеры уведомили иностранных послов и наблюдателей.

Теги
МолдавияПарламентские выборы в Молдавии - 2019
Политический кризис в Венесуэле
Депутат парламента Венесуэлы заявил о более чем 25 погибших в беспорядках в штате Боливар
Ромель Гусамана также сообщил, что в подавлении протестов участвовали осужденные в форме бойцов Национальной гвардии республики
Читать полностью