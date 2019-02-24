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Парламентские выборы в Молдавии - 2019
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Премьер Молдавии лидирует в одномандатном округе с 51,62%

После обработки 58,54% бюллетеней за Павела Филипа проголосовали 5808 избирателей

КИШИНЕВ, 25 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Молдавии Павел Филип, баллотирующийся на парламентских выборах в одномандатном округе по городу Страшены, лидирует с 51,62%. Об этом свидетельствуют опубликованные на сайте ЦИК данные по итогам обработки 58,54% бюллетеней.

За Филипа проголосовали 5808 избирателей. На втором месте - кандидат в депутаты от блока Acum ("Сейчас") Игорь Гросу. Он набрал 21,62%.

Глава правящей Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк лидирует на парламентских выборах в одномандатном округе №17 с результатом в 73,44% после обработки 56% бюллетеней.

У его ближайшего конкурента - Иона Тыргуцы, представляющего оппозиционный блок Acum ("Сейчас"), 15,3%.

Лидер оппозиционной Партии социалистов Республики Молдова Зинаида Гречаный лидирует на парламентских выборах в одномандатном округе №1 в городе Бричаны с результатом 47,79% после обработки 52% бюллетеней. 

За ней следует кандидат от правящей Демократической партии Молдовы Михаил Гнатюк (35%).

Если прежде 101 депутата парламента Молдавии выбирали по партийным спискам, то нынешние выборы впервые прошли по смешанной системе, которая предполагает, что 50 избираются по прежней схеме, а 51 - по одномандатным округам.

Среди партий в парламент проходят демократы, поддерживающая президента страны Игоря Додона Партия социалистов Республики Молдова, партия "Шор" и блок Acum.

Теги
МолдавияДодон, ИгорьПарламентские выборы в Молдавии - 2019
Парламентские выборы в Молдавии - 2019
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