Telegraph: британское правительство изучает возможность переноса Brexit на два месяца

ЛОНДОН, 25 февраля. /ТАСС/. Кабинет премьер-министра Великобритании Терезы Мэй изучает возможность перенести срок выхода страны из состава Евросоюза на два месяца. Об этом сообщила в понедельник британская газета The Daily Telegraph .

Как сообщают источники издания, в канцелярии главы правительства разработан план, в соответствии с которым Мэй официально обратится с соответствующей просьбой к Евросоюзу, если к 12 марта британский парламент будет по-прежнему не готов одобрить проект соглашения о Brexit. Именно до этого числа, как в воскресенье заявила сама Мэй, в парламенте должно состояться новое голосование по проекту сделки с Брюсселем, нынешний вариант которой депутаты отвергли 15 января.

По данным издания, члены кабинета министров считают, что двух месяцев хватит, чтобы вывести ситуацию из тупика, в котором она сейчас находится. При этом, по данным The Guardian, в ЕС предпочли бы отложить Brexit до конца 2020 года, когда истечет очередной семилетний бюджетный период Евросоюза.

Продлить предусмотренный Лиссабонским договором срок выхода страны из европейского сообщества от Мэй требуют как многие члены ее партии, так и оппозиция. По меньшей мере трое членов кабмина выступают за перенос Brexit и грозят подать в отставку, если Мэй не откажется от варианта, при котором Великобритания выйдет из ЕС без сделки, что чревато крайне негативными последствиями для экономики королевства. При этом против продления переговоров с ЕС выступают члены влиятельного правого крыла Консервативной партии - евроскептики, не опасающиеся последствий жесткого Brexit.

Как в воскресенье заявила сама Мэй, пообещав продолжать переговоры с Евросоюзом на этой неделе, перенос Brexit не станет решением существующих проблем, а лишь отсрочит необходимость принимать болезненные решения.

Статья 50 Лиссабонского договора о Европейском союзе предполагает, что процесс выхода одного из членов ЕС из состава сообщества должен быть завершен в течение двух лет с момента подачи официального уведомления о таком намерении. Великобритания передала его ЕС 29 марта 2017 года, таким образом Brexit должен состояться всего через 32 дня. Статья 50 предусматривает и возможность продления этого срока, но лишь при единогласном одобрении Европейского совета.