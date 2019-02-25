Выборы в Молдавии проходят на фоне взаимных обвинений в фальсификациях

КИШИНЕВ, 25 февраля. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Выборы в парламент Молдавии прошли в воскресенье на фоне жестких заявлений конкурентов, обвинявших друг друга в фальсификациях и других нарушениях. Такая ситуация предварялась решением парламента отменить день тишины и агитацию в день голосования, в том числе возле участков, где в итоге все воскресенье сторонники партий проводили шумные кампании в их поддержку.

По данным, которые озвучила глава ЦИК Алина Руссу, на момент закрытия участков (21:00 по местному времени, 22:00 мск) явка приблизилась к 50%, что меньше, чем на выборах 2014 года, когда этот показатель составил около 56%. По ее словам, хотя комиссия продлила голосование на два часа на четырех участках, это не оказывает существенное влияние на конечный результат.

Также Руссу сообщила, что комиссия получила 18 жалоб на нарушения в ходе выборов. Девять из них направила Демократическая партия Молдовы (ДПМ), шесть - Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ), две - блок Acum ("Сейчас"), включающий партию "Платформа "Достоинство и Правда" и Партию действия и солидарности, одну - партия "Шор".

При этом большинство этих жалоб связано с голосованием на участках, открытых на правом берегу Днестра для жителей из непризнанного Приднестровья.

Автобусы из-за Днестра

Выборы, по словам главы ЦИК, сопровождались необычно активной явкой приднестровских избирателей. Молдавские телеканалы, социальные сети публиковали множество фотографий и видеосюжетов, демонстрировавших, как людей организованно подвозили на участки на правом берегу Днестра, открытые для жителей непризнанной республики. Демонстрировались также длинные очереди и даже давки на входе.

Лидеры оппозиционного блока Acum Майя Санду и Андрей Нэстасе, показавшие эти кадры на пресс-конференции, заявили, что не признают голосование на этих участках (всего для приднестровцев было открыто 47 участков). "Были подтасовки. Мы наблюдали, как организованно привозились избиратели из Приднестровья, которым платили за голос в пользу определенных кандидатов от режима <…> Это исказило результаты", - заявила Санду.

Она призвала наблюдателей ОБСЕ и Совета Европы обратить внимание на эти нарушения.

Со своей стороны президент Игорь Додон заявил, что жители левобережья Днестра впервые проявляют такую активность на выборах, и возложил ответственность за возможные нарушения на приднестровский холдинг "Шериф", который, по его словам, контролирует как экономику, так и правящую партию "Обновление", органы власти в Приднестровье.

"Я понял, что "Шериф" дал указания, чтобы приднестровцы голосовали за правящих в Молдавии демократов, которые проводят антироссийский курс. У меня есть информация, что люди категорически против этого. Я знаю, что наблюдатели ОБСЕ и СНГ находятся на этих участках и проверяют ситуацию", - сказал глава Молдавии выступая в эфире телеканала "НТВ Молдова".

В Тирасполе обвинения отрицают

При этом вице-спикер приднестровского парламента Галина Антюфеева заявила, что власти непризнанной республики не имеют к этим нарушениям никакого отношения. "У Приднестровья свой парламент, официально мы в выборах в соседней Молдове не участвуем, избирательные участки на своей территории не открывали", - сказала она в беседе с корреспондентом ТАСС. При этом Антюфеева добавила, что Тирасполь с уважением отнесся к просьбам молдавского руководства не мешать участвовать в выборах приднестровцам, которые получили молдавские паспорта. Таких насчитывается около 220 тыс.