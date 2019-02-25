Выборы в Молдавии проходят на фоне взаимных обвинений в фальсификациях

КИШИНЕВ, 25 февраля. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Выборы в парламент Молдавии прошли в воскресенье на фоне жестких заявлений конкурентов, обвинявших друг друга в фальсификациях и других нарушениях. Такая ситуация предварялась решением парламента отменить день тишины и агитацию в день голосования, в том числе возле участков, где в итоге все воскресенье сторонники партий проводили шумные кампании в их поддержку.
По данным, которые озвучила глава ЦИК Алина Руссу, на момент закрытия участков (21:00 по местному времени, 22:00 мск) явка приблизилась к 50%, что меньше, чем на выборах 2014 года, когда этот показатель составил около 56%. По ее словам, хотя комиссия продлила голосование на два часа на четырех участках, это не оказывает существенное влияние на конечный результат.
Также Руссу сообщила, что комиссия получила 18 жалоб на нарушения в ходе выборов. Девять из них направила Демократическая партия Молдовы (ДПМ), шесть - Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ), две - блок Acum ("Сейчас"), включающий партию "Платформа "Достоинство и Правда" и Партию действия и солидарности, одну - партия "Шор".
При этом большинство этих жалоб связано с голосованием на участках, открытых на правом берегу Днестра для жителей из непризнанного Приднестровья.
Автобусы из-за Днестра
Выборы, по словам главы ЦИК, сопровождались необычно активной явкой приднестровских избирателей. Молдавские телеканалы, социальные сети публиковали множество фотографий и видеосюжетов, демонстрировавших, как людей организованно подвозили на участки на правом берегу Днестра, открытые для жителей непризнанной республики. Демонстрировались также длинные очереди и даже давки на входе.
Лидеры оппозиционного блока Acum Майя Санду и Андрей Нэстасе, показавшие эти кадры на пресс-конференции, заявили, что не признают голосование на этих участках (всего для приднестровцев было открыто 47 участков). "Были подтасовки. Мы наблюдали, как организованно привозились избиратели из Приднестровья, которым платили за голос в пользу определенных кандидатов от режима <…> Это исказило результаты", - заявила Санду.
Она призвала наблюдателей ОБСЕ и Совета Европы обратить внимание на эти нарушения.
Со своей стороны президент Игорь Додон заявил, что жители левобережья Днестра впервые проявляют такую активность на выборах, и возложил ответственность за возможные нарушения на приднестровский холдинг "Шериф", который, по его словам, контролирует как экономику, так и правящую партию "Обновление", органы власти в Приднестровье.
"Я понял, что "Шериф" дал указания, чтобы приднестровцы голосовали за правящих в Молдавии демократов, которые проводят антироссийский курс. У меня есть информация, что люди категорически против этого. Я знаю, что наблюдатели ОБСЕ и СНГ находятся на этих участках и проверяют ситуацию", - сказал глава Молдавии выступая в эфире телеканала "НТВ Молдова".
В Тирасполе обвинения отрицают
При этом вице-спикер приднестровского парламента Галина Антюфеева заявила, что власти непризнанной республики не имеют к этим нарушениям никакого отношения. "У Приднестровья свой парламент, официально мы в выборах в соседней Молдове не участвуем, избирательные участки на своей территории не открывали", - сказала она в беседе с корреспондентом ТАСС. При этом Антюфеева добавила, что Тирасполь с уважением отнесся к просьбам молдавского руководства не мешать участвовать в выборах приднестровцам, которые получили молдавские паспорта. Таких насчитывается около 220 тыс.
ЦИК Молдавии обратился в генеральный инспекторат полиции страны, чтобы проверить полученные жалобы, сообщила Руссу. Она отметила, что подобные нарушения "должны быть задокументированы и проверены, в том числе с точки зрения наличия нарушений уголовного характера в виде подкупа избирателей". Глава ЦИК пообещала обнародовать итоги расследования. Со своей стороны представители полиции подтвердили, что по каждому случаю собирают доказательства, чтобы дать юридическую оценку.
В свою очередь глава избирательного штаба Демократической партии Владимир Чеботарь назвал заявления лидеров Acum "истерикой". "Смешно жаловаться на то, что на участке, где ты баллотируешься, большая явка", - заметил он. И обвинил оппозиционеров в подкупе, незаконной агитации и даже воровстве печатей с избирательных участков.
Социалисты, которых опросы называли фаворитом голосования, с выводами не торопятся. Один из лидеров партии Иван Чебан заявил на брифинге после закрытия участков, что оценка легитимности выборов будет дана после того, как зафиксированные наблюдателями нарушения изучат юристы партии.
Фавориты кампании
Несмотря на участие в выборах 14 партий и блока, согласно опросам общественного мнения, гарантированные шансы пройти в парламент были только у трех объединений. Фаворитами называли социалистов, которые поддерживают Додона и выступают за восстановление отношений с Россией. Далее в рейтинге предпочтений следовали демократы и Аcum, настроенные на сближение с ЕС и НАТО. Однако их лидеры жестко критикуют друг друга в борьбе за правый электорат. Шансы пройти в законодательный орган по партийным спискам, по прогнозам, были и у партия "Шор".
Предварительные итоги голосования подтвердили этот расклад. После обработки 65% бюллетеней, социалисты лидируют с 31% голосов, далее следуют демократы с 26%, Acum набирает 23%, партия "Шор" - 8%. Остальные партии не преодолевают избирательный барьер в 6%.
Чтобы самостоятельно сформировать правительство, одна из партий должна получить 51 из 101 места в парламенте. Однако, судя по первым результатам, непримиримым соперникам, скорее всего, придется договариваться о коалиции, что эксперты называют одной из главных интриг выборов.
Выборы впервые прошли по введенной в 2017 году по инициативе демократов смешанной системе. Это означает, что 50 депутатов изберут как прежде, на основе партийных списков, а 51 депутата - в одномандатных мажоритарных округах. Среди них немало темных лошадок, которые могут примкнуть к той или иной партии. Лидер демократов Владимир Плахотнюк сразу же после голосования уже заявил о готовности договариваться в будущем парламенте с любым из конкурентов, несмотря на их разные доктрины.
Правящие демократы уже демонстрировали свое умение убеждать оппонентов, когда, получив на выборах 2014 года всего 19 мандатов, переманили 35 депутатов из других фракций и сформировали большинство в 101-местном парламенте.
То, что возможные переговоры будут сложными, признал в интервью ТАСС и Додон. "Говорить о коалициях рано. Избирательная кампания была настолько грязной, что договариваться будет очень непросто", - сказал глава Молдавии.