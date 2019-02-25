Абэ: Япония будет стараться ослабить бремя Окинавы, где находятся военные базы США

ТОКИО, 25 февраля. /ТАСС/. Правительство Японии учтет результаты состоявшегося в воскресенье на Окинаве референдума по вопросу передислокации авиабазы морской пехоты США Футэмма и приложит усилия для того, чтобы ослабить бремя жителей префектуры, недовольных размещением там американских военных объектов. Об этом в понедельник заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

"Сложившаяся ситуация, при которой военные базы сконцентрированы на Окинаве, недопустима. На правительстве лежит большая ответственность по снижению бремени Окинавы. Мы со всей серьезностью отнесемся к результатам [референдума] и приложим все усилия в этом направлении", - приводит слова премьера телеканал NHK.

Вместе с тем Абэ призвал жителей Окинавы с пониманием отнестись к планам правительства по передислокации базы Футэмма из густонаселенного города Гинован в район Хэноко на севере острова. По его словам, "речь идет не о строительстве новой базы, а лишь о переносе старой". Премьер также отметил, что если этот план осуществится, то отпадет необходимость установки шумопоглощающих панелей для 10 тыс. домов рядом с Футэммой.

В минувшее воскресенье более 70% жителей Окинавы на референдуме высказалось против передислокации авиабазы Футэмма в пределах префектуры. Таким образом, подавляющее большинство жителей Окинавы поддержало своего губернатора Дэнни Тамаки, который выступает за вывод базы за пределы префектуры. Однако результат этого референдума с юридической точки зрения ни к чему не обязывает правительство страны, поскольку голосование проводилось в отдельно взятом регионе.

Переговоры о авиабазе Футэмма идут с 1996 года, когда Япония и США договорились перевести этот объект из города Гинован, где полеты американских вертолетов сопровождались постоянными инцидентами и создавали реальную угрозу безопасности местных жителей. В 1999 году было решено передислоцировать авиабазу в район Хэноко на севере Окинавы и разместить частично на насыпных островах. В 2013-м после долгих переговоров власти самой южной префектуры согласились с началом этих работ, однако в 2015 году бывший тогда губернатором Окинавы Такэси Онага отменил это решение и потребовал убрать американскую базу за пределы префектуры.

Губернатор проиграл серию судебных разбирательств по этому поводу, однако упорно запрещал начало работ по переносу базы. В разгар этих событий Онага умер, однако избранный 30 сентября прошлого года на его место оппозиционер Тамаки также заявил, что будет добиваться вывода американского объекта с Окинавы.