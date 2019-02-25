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Венесуэльский журналист заявил, что более 150 силовиков страны дезертировали в Колумбию

Габриэль Бастидас ссылается на информацию, полученную от колумбийских властей

ТАСС, 25 февраля. По меньшей мере 156 венесуэльских силовиков за два дня пересекли границу Колумбии и перешли на сторону оппозиции. Такие данные обнародовал в воскресенье в Twitter венесуэльский журналист Габриэль Бастидас со ссылкой на колумбийские власти.

"Колумбийское миграционное управление сообщает, что уже более 150 служащих полиции и Вооруженных сил Венесуэлы перешли границу и отказались поддерживать [президента Николаса] Мадуро, - написал журналист. - 146 человек в [колумбийском департаменте] Норте-де-Сантандер и 10 в Арауке". Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявлял, что политические противники Мадуро проводят тайные встречи с военными и сотрудниками служб безопасности, обещая им амнистию в случае перехода на свою сторону.

Ранее о поддержке Гуайдо объявили два полковника и один генерал Вооруженных сил республики.

Теги
Мадуро, НиколасКолумбияВенесуэла
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