{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Второй саммит США — КНДР

Трамп подтвердил, что пообщается с Ким Чен Ыном с глазу на глаз во время саммита в Ханое

Президент США также подчеркнул, что у него сложились "очень, очень хорошие отношения" с лидером КНДР

ВАШИНГТОН, 25 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подтвердил в воскресенье, что пообщается с глазу на глаз с лидером КНДР Ким Чен Ыном во время саммита в Ханое 27-28 февраля. Его высказывания приводит пресс-пул Белого дома.

"Мы пообщаемся с глазу на глаз, я уверен... Что произойдет, я не могу вам сказать... Пока не проводятся [ракетные и ядерные] испытания, мы счастливы", - отметил президент на ежегодном балу губернаторов США в Белом доме.

Глава государства подчеркнул, что у него сложились "очень, очень хорошие отношения" с Ким Чен Ыном и у него к нему "особые чувства". Он не пояснил, о чем идет речь.

Ранее представитель вашингтонской администрации высокого ранга сообщил журналистам, что "у двух лидеров будет возможность встретиться один на один" во время саммита в Ханое. При этом, как сообщила газета The Washington Post, некоторые помощники президента опасаются, что во время встречи тет-а-тет он может пойти на серьезные уступки Пхеньяну.

Теги
СШАКНДРКим Чен ЫнТрамп, ДональдВторой саммит США — КНДР
В Думе заявили, что РФ и Китай успешно сотрудничают в области экстрадиции коррупционеров
По словам депутата Госдумы, председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, соответствующая нормативно-правовая база уже создана и успешно функционирует
Читать полностью