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Мадуро поздравил кубинцев с успешным проведением референдума по новой конституции

Президент Венесуэлы подчеркнул, что это голосование ознаменует ход новых побед кубинской революции

КАРАКАС, 25 февраля. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро направил поздравления гражданам Кубы в связи с успешным проведением всенародного голосования по вопросу о принятии новой конституции страны. Соответствующее заявление он разместил в Twitter.

"Мы поздравляем героический кубинский народ, нашего брата председателя [Совета министров Кубы] Мигеля Диас-Канеля и Рауля Кастро с историческим днем выборов, который ознаменует ход новых побед кубинской революции. Да здравствует Куба! Да здравствует Фидель!" - говорится в сообщении.

Лидер острова Мигель Диас-Канель ранее в своем выступлении перед журналистами на одном из избирательных участков Гаваны, в частности, выразил поддержку Венесуэле и Мадуро и пожелал скорейшего разрешения сложной политической ситуации в стране.

Референдум по вопросу принятия новой конституции прошел в воскресенье на Кубе, в данный момент сотрудники местных избиркомов ведут подсчет голосов. В списки избирателей включено более 8 млн кубинцев (население Кубы - 11,5 млн человек). Положения, вынесенные на референдум, вступают в силу, если за них проголосовало абсолютное большинство граждан (50% + один голос от общего числа избирателей).

В числе ключевых изменений, которые предполагается внести в конституцию республики, - частичное признание частной собственности и отказ от строительства коммунизма, учреждение постов президента и премьер-министра, ограничение пребывания на высшем государственном посту двумя пятилетними сроками. При этом положения о социалистическом характере государства и руководящей роли Коммунистической партии в жизни общества в новой конституции останутся неизменными.

Теги
Мадуро, НиколасКастро, РаульКубаВенесуэлаДиас-Канель, Мигель
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