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Парламентские выборы в Молдавии - 2019

Зафиксированные нарушения не повлияли на результаты выборов в Молдавии

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Зафиксированные в ходе парламентских выборов в Молдавии нарушения не оказали существенного влияния на результаты голосования. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в воскресенье на официальном сайте Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ (МПА СНГ).

"Членами мониторинговой группы МПА СНГ был выявлен и зафиксирован ряд нарушений и технических недостатков процесса голосования, которые тем не менее не оказали существенного влияния на результаты выборов", - отмечается в пресс-релизе.

В то же время, по мнению МПА СНГ, на большинстве охваченных мониторингом избирательных участков процесс голосования был организован на достаточно высоком уровне и в соответствии с требованиями Кодекса о выборах Республики Молдова.

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МолдавияПарламентские выборы в Молдавии - 2019
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