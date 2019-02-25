Япония прорабатывает визит Лаврова в ближайшее время

ТОКИО, 25 февраля. /ТАСС/. Правительство Японии занимается проработкой визита министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Токио в ближайшее время, однако конкретная повестка пока находится на стадии согласования. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в японском внешнеполитическом ведомстве.

"Мы договорились, что в ближайшее время спецпредставители лидеров наших стран проведут встречу, после чего мы согласуем в кратчайшие сроки визит главы МИД Лаврова в Японию, с тем чтобы провести следующий раунд переговоров министров иностранных дел [по мирному договору]. Что касается конкретной повестки, то мы будем согласовывать ее по дипломатическим каналам", - отметили в министерстве, не уточнив дату визита.

Последний раз Лавров встречался со своим японским коллегой Таро Коно в середине февраля в Мюнхене во время международной конференции по безопасности. Тогда стороны договорились о проведении консультаций по теме мирного договора с участием заместителей глав МИД России и Японии Игоря Моргулова и Такэо Мори, которые являются спецпредставителями лидеров двух стран. Кроме того, 2 апреля заместители глав МИД двух стран проведут очередной раунд стратегического диалога. Газета Sankei ранее писала, что визит Лаврова в Японию должен состоятся в течение марта.

Договоренность об активизации переговоров о мирном договоре была достигнута президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ в ноябре прошлого года в Сингапуре, тогда стороны договорились принять за основу Совместную декларацию от 19 октября 1956 года. В ней заявляется о прекращении пребывания двух государств в состоянии войны, восстановлении дипломатических и консульских отношений. Также советское правительство согласилось передать Японии остров Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды с условием, что фактический их переход под контроль Токио будет произведен после заключения мирного договора. Декларация была ратифицирована парламентами обоих государств 8 декабря 1956 года.

В ответ на заключение Японией и США в 1960 году договора о безопасности СССР аннулировал обязательства по передаче островов. В памятной записке советского правительства от 27 января 1960 года говорится, что эти острова будут переданы Японии только при условии вывода всех иностранных войск с ее территории.