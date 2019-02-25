СМИ: ООН вывела из-под санкций новую партию гуманитарных грузов для КНДР

СЕУЛ, 25 февраля. /ТАСС/. Комитет Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении Северной Кореи одобрил запрос трех международных организаций о выводе из-под ограничений ряда наименований грузов, необходимых для гуманитарной деятельности в КНДР. Об этом сообщает в понедельник телеканал KBS.

По его данным, ограничения отменены в отношении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ООН, ирландской гуманитарной организации Concern Worldwide Korea и германской Welthungerhilfe.

Таким образом ВОЗ получила возможность отправить в КНДР оборудование беспроводной связи, датчики радиации и оборудование для удаления радиоактивных загрязнений, которое будет использоваться в представительстве ВОЗ в Пхеньяне.

Остальные две организации смогут отправлять в Северную Корею продовольствие, воду и грузы, связанные с производством и хранением семян. Более подробный отчет о стоимости этих товаров Комитет по санкциям пока не получил.

Освобождение от санкций будет действовать полгода. KBS отмечает, что к настоящему времени одобрены 15 подобных запросов.