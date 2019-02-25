Президент Перу выступил против военного вмешательства в Венесуэлу

КАРАКАС, 25 февраля. /ТАСС/. Власти Перу поддерживают усилия по дипломатическому нажиму на власти Венесуэлы, но выступают против военного вмешательства в эту страну для разрешения внутриполитического кризиса. Об этом заявил президент республики Мартин Вискарра в обнародованном в воскресенье интервью испанской газете El Pais.

По его словам, правительство Перу намерено "оказывать дипломатическую поддержку" венесуэльским оппозиционерам, однако "считает неуместным и нецелесообразным военное вмешательство в Венесуэлу".

Вискарра вновь отметил, что судьбу президента Венесуэлы Николаса Мадуро "должны решать сами венесуэльцы". При этом он выразил надежду, что военнослужащие Боливарианской Республики перейдут на сторону оппозиции.

23 февраля лидер оппозиции Хуан Гуайдо призвал международное сообщество быть готовым "рассмотреть все варианты" решения кризиса в Венесуэле. Назначенный им представитель при Группе Лимы Хулио Борхес сообщил, что на заседании организации в понедельник в Боготе (Колумбия) потребует "усилить дипломатическое давление и применить силу против диктатуры Мадуро".

Группа Лимы была сформирована 8 августа 2017 года в столице Перу, где представители 12 стран (Канада, Аргентина, Бразилия, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Мексика, Панама, Парагвай, Перу и Чили) подписали совместную декларацию о непризнании Конституционной ассамблеи Венесуэлы, созванной по инициативе Мадуро без проведения предварительного референдума. Позже к группе присоединились Гайана и Сент-Люсия.

23 января Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.