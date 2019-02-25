Парламент Казахстана одобрил кандидатуру Аскара Мамина на должность премьер-министра

АСТАНА, 25 февраля. /ТАСС/. Мажилис (нижняя палата парламента) Казахстана в понедельник одобрил кандидатуру Аскара Мамина на должность премьер-министра республики, внесенную президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом сообщила пресс-служба лидера Казахстана на официальной странице в Twitter.

"Депутаты Мажилиса парламента одобрили кандидатуру Аскара Мамина на пост нового главы правительства", - говорится в сообщении.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 21 февраля подписал указ об отставке правительства республики. Исполнение обязанностей премьер-министра глава государства возложил на Аскара Мамина. Члены правительства республики будут продолжать исполнять свои обязанности до утверждения нового состава кабмина.

53-летний Мамин с сентября 2016 года занимал пост первого заместителя премьер-министра Казахстана. В разные годы работал президентом АО "Национальная компания "Казахстан темир жолы" (Казахстанские железные дороги), руководителем администрации города Астаны, министром транспорта и коммуникаций, первым вице-министром индустрии и торговли республики.