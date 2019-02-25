МИД Вьетнама: Ханой и Москва выступают против переписывания международного права

ХОШИМИН, 25 февраля. /ТАСС/. Ханой и Москва поддерживают стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе и настаивают на сохранении существующих принципов международного права. Об этом заявил в понедельник первый замглавы МИД Вьетнама Буй Тхан Шон, выступая на конференции "Международное сотрудничество в неспокойном мире", организованной международным дискуссионным клубом "Валдай" в партнерстве с Дипломатической академией Вьетнама.

"Наш мир постоянно меняется, очень сложно. Мы сейчас переходим в другой мировой порядок, который вносит изменения и в формат международных отношений. Существуют большие вызовы и для Вьетнама, и для России. Мы можем сказать, это связано с тем, что основные державы меняют свою стратегию. Это приводит к усложнению отношений, и много правил переписываются", - указал дипломат.

В связи с этим он подчеркнул важность работы, которую ведут Москва и Ханой для сохранения существующих норм международного права. "Отношения России и Вьетнама способствуют стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В 2017 году наш президент подтвердил, что спустя столько лет отношения доказывают свою эффективность, проверены временем. Мы дальше будем развивать всеобъемлющее партнерство", - подчеркнул замглавы МИД.

Сотрудничество по линии АСЕАН

Бунь Тхан Шон с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на встрече обсудили сотрудничество стран по линии АСЕАН.

"Мы с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым обсудили, что можем сотрудничать с АСЕАН в области безопасности и в области обороны. У Вьетнама есть инициатива АСЕАН плюс. Мы были председателями АСЕАН в 2010 году, и в формате задействован министр обороны России", - сказал вьетнамский дипломат.

"Нам этот формат видится удачным", - добавил он.

Российско-вьетнамская конференция в Хошимине проходит 25-26 февраля и собрала порядка 40 экспертов, политологов и дипломатов, в конференции принимает участие министр иностранных дел России Сергей Лавров.