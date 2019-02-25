Президент Казахстана назначил Аскара Мамина премьер-министром республики

АСТАНА, 25 февраля. /ТАСС/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в понедельник подписал указ о назначении Аскара Мамина премьер-министром республики. Об этом сообщила пресс-служба лидера Казахстана на официальной странице в Twitter.

"Глава государства подписал указ о назначении Аскара Мамина премьер-министром Казахстана", - говорится в сообщении.

Согласно законодательству, предложения о структуре и составе правительства вносятся президенту премьер-министром в 10-дневный срок после назначения главы правительства.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 21 февраля подписал указ об отставке правительства республики. Исполнение обязанностей премьер-министра глава государства возложил на Аскара Мамина. Члены правительства республики будут продолжать исполнять свои обязанности до утверждения нового состава кабмина.

53-летний Мамин с сентября 2016 года занимал пост первого заместителя премьер-министра Казахстана. В разные годы работал президентом АО "Национальная компания "Казахстан темир жолы" (Казахстанские железные дороги), руководителем администрации города Астаны, министром транспорта и коммуникаций, первым вице-министром индустрии и торговли республики.