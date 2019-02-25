Социалисты получают 34 места в парламенте Молдавии из 101

КИШИНЕВ, 25 февраля. /ТАСС/. Партия социалистов Республики Молдова, поддерживающая президента страны Игоря Додона, получает по итогам выборов 34 места в 101-мандатном парламенте республики. Такие предварительные данные корреспонденту ТАСС сообщили в понедельник в избирательном штабе партии, который ведет параллельный подсчет голосов.

Выборы в парламент Молдавии 24 февраля впервые прошли по смешанной системе, которая предполагает, что 50 депутатов избираются по партийным спискам, а 51 - по одномандатным округам. Так, социалисты получают 17 мандатов по партийным спискам и 17 - по одномандатным округам.

За ними следует правящая Демократическая партия Молдовы, получающая 33 мандата (13 по списку и 20 - одномандатников). Оппозиционный избирательный блоком Acum ("Сейчас") получает 26 мандатов (15 по списку и 11 одномандатников). Партия "Шор" бизнесмена и мэра города Оргеев Илана Шора идет четвертой с результатом 8 мандатов (5 по списку и 3 одномандатника).

Центральная избирательная комиссия обработала 98% протоколов.