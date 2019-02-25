Лидер Демпартии Молдавии побеждает в одномандатном округе

КИШИНЕВ, 25 февраля. /ТАСС/. Глава правящей Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк лидирует на парламентских выборах в одномандатном округе №17 с результатом в 72,36%. Такие предварительные результаты опубликовала в понедельник Центральная избирательная комиссия Молдавии после обработки 100% протоколов.

У его ближайшего конкурента - Иона Тыргуцы, представляющего оппозиционный блок Acum ("Сейчас"), 18,36%.

Если раньше 101 депутата парламента Молдавии выбирали по партийным спискам, то нынешние выборы впервые прошли по смешанной системе, которая предполагает, что 50 избираются по прежней схеме, а 51 - по одномандатным округам.

Среди партий в парламент проходят демократы, поддерживающая президента страны Игоря Додона Партия социалистов Республики Молдова, партия "Шор" и блок Acum.