Reuters: Трамп прибудет в Ханой для участия в саммите США - КНДР во вторник вечером

ХАНОЙ, 25 февраля. /ТАСС/. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прибудет во вьетнамскую столицу во вторник вечером для участия во втором саммите США - КНДР, намеченном на 27-28 февраля. Об этом со ссылкой на заявление МИД Вьетнама сообщило в понедельник агентство Reuters.

Ожидается, что в среду утром Трамп проведет встречу с вьетнамским президентом и генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии страны Нгуен Фу Чонгом.

Первый в истории саммит США - КНДР состоялся 12 июня 2018 года в Сингапуре. По его итогам Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.