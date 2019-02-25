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Второй саммит США — КНДР

Reuters: Трамп прибудет в Ханой для участия в саммите США - КНДР во вторник вечером

Президент США 27 февраля проведет встречу с лидером Вьетнама Нгуен Фу Чонгом

ХАНОЙ, 25 февраля. /ТАСС/. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прибудет во вьетнамскую столицу во вторник вечером для участия во втором саммите США - КНДР, намеченном на 27-28 февраля. Об этом со ссылкой на заявление МИД Вьетнама сообщило в понедельник агентство Reuters.

Ожидается, что в среду утром Трамп проведет встречу с вьетнамским президентом и генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии страны Нгуен Фу Чонгом.

Первый в истории саммит США - КНДР состоялся 12 июня 2018 года в Сингапуре. По его итогам Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

Теги
СШАКНДРКим Чен ЫнВьетнамТрамп, ДональдВторой саммит США — КНДР
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