Вьетнам закрыл железнодорожную станцию на границе с Китаем в связи с приездом Ким Чен Ына

ХАНОЙ, 25 февраля. /ТАСС/. Власти Вьетнама временно закрыли железнодорожную станцию Донгданг в северной провинции Лангшон на границе с Китаем в связи с ожидаемым прибытием лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом в понедельник сообщил корреспонденту ТАСС источник в кругах, занимающихся подготовкой предстоящего 27-28 февраля в Ханое второго саммита КНДР - США.

"Ограничения действуют с 24 февраля по 2 марта", - сказал собеседник.

Источник также сообщил, что "спецпоезд лидера КНДР, как ожидается, 26 февраля прибудет на вокзал Донгданг, откуда северокорейская делегация направится автомобильным транспортом по скоростному шоссе в Ханой (расстояние составляет порядка 180 км - прим. ТАСС)". Он также сообщил, что вокзал Донгданг уже готовят к приему высоких гостей - там провели генеральную уборку, освежили покраску зданий, украсили живыми цветами помещения и высадили свежие цветочные кусты на клумбы и газоны прилегающей к станции территории.

Лидер КНДР отправился в Ханой на своем бронированном поезде с железнодорожного вокзала Пхеньяна во второй половине дня 23 февраля. Общая протяженность железнодорожного маршрута от столицы КНДР до Вьетнама составляет более 4,1 тыс. км.

Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило в воскресенье, что в поездке Ким Чен Ына сопровождает зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ён Чхоль, который отвечает за переговорный процесс с США, начальник международного отдела ЦК ТПК Ли Су Ён, зампредседателя ЦК ТПК по кадровым вопросам Ким Пхён Хэ, начальник отдела финансов ЦК ТПК О Су Ён, министр иностранных дел Ли Ён Хо и министр народных вооруженных сил Но Гван Чхоль. Как сообщает агентство, в составе делегации КНДР, направляющейся в Ханой, находится также первый заместитель отдела ЦК ТПК Ким Ё Чжон, родная сестра Ким Чен Ына.

Утром в воскресенье в ханойском международном аэропорту Нойбай приземлился самолет Ил-76 авиакомпании Air Koryo, который доставил во вьетнамскую столицу группу из порядка 100 сотрудников службы безопасности КНДР, два внедорожника и спецоборудование для обеспечения предстоящего визита во Вьетнам лидера КНДР. На борту не было личного автомобиля Ким Чен Ына. Не исключено, что он находится в грузовом вагоне спецпоезда, и именно на нем лидер КНДР поедет с вокзала Донгданг в Ханой.