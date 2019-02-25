В минобороны Польши уверены в расширении военного присутствия США в республике

ВАРШАВА, 25 февраля. /ТАСС/. Министерство национальной обороны Польши не сомневается, что благодаря договоренностям с властями США численность американских военнослужащих в республике увеличится. Об этом заявил в понедельник в эфире Польского радио глава польского оборонного ведомства Мариуш Блащак.

По его словам, Польша и США ведут активные переговоры о расширении присутствия войск США в стране. Отвечая на вопрос о том, есть ли какие-то сомнения в том, что Вашингтон примет такое решение, Блащак сказал: "У меня нет таких сомнений, мы на хорошем пути к достижению успеха". "Мы уже не обсуждаем, будет ли, а говорим о том, как это будет", - указал он, не раскрыв никаких деталей.

В понедельник польская газета Rzeczpospolita информировала, что Пентагон готовится представить Польше свое улучшенное, по данным издания, предложение о расширении американского присутствия в республике. Как пишет газета, в частности американцы рассматривают возможность размещения на постоянной основе в Познани крупного штаба командования, который в случае угрозы отвечал бы за координацию действий США на восточном фланге НАТО.

Польша и США обсуждают усиление американского военного присутствия на польской территории с осени прошлого года, когда во время визита в Вашингтон президента республики Анджея Дуды впервые прозвучала инициатива о создании в стране "Форта Трамп". Варшава даже заявила о готовности потратить $1,5-2 млрд на создание соответствующей инфраструктуры для американской военной базы.

В настоящее время в Польше на ротационной основе размещается американская танковая бригада численностью около 3,5 тыс. человек. На территории страны размещен и многонациональный батальон НАТО численностью около тысячи военнослужащих.