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Кризис на Украине

В ДНР сообщили, что украинские диверсанты устроили взрыв в Макеевке

Данные о пострадавших уточняются

ДОНЕЦК, 25 февраля. /ТАСС/. Украинские диверсанты совершили подрыв взрывного устройства в Макеевке провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), повреждения получил автомобиль. Об этом в понедельник сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции республики Даниил Безсонов.

"Украинские боевики продолжают совершать диверсии и подвергать опасности жизни и здоровье мирных граждан, проживающих на территории Донецкой народной республики. Так, сегодня в Макеевке произошел подрыв взрывного устройства. Поврежден автомобиль", - цитирует его Донецкое агентство новостей.

По информации Безсонова, данные о пострадавших уточняются. На месте инцидента работает следственная группа. Сообщается о наличии описания подозреваемых в причастности к диверсии, ведутся разыскные мероприятия.

Это уже не первый случай диверсии в ДНР с начала года. Так, 18 февраля в центре Донецка произошли три взрыва. Тогда обошлось без жертв. Кроме того, в субботу на контрольно-пропускном пункте "Еленовка" на линии соприкосновения сторон в Донбассе подорвался гражданский автомобиль. В результате инцидента два человека погибли и один пострадал.

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