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Спор вокруг Курил

МИД Японии не комментирует слова Лаврова об отсутствии условий для мирного договора

Ранее глава российского МИД заявил, что условия для заключения мирного договора, приемлемого как для Москвы, так и для Токио, пока не созданы

ТОКИО, 25 февраля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Японии не комментирует заявление главы МИД России Сергея Лаврова об отсутствии условий для мирного договора, который был бы приемлемым с точки зрения и Москвы, и Токио. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.

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"Мы бы не хотели комментировать заявления российской стороны, сделанные в СМИ. В любом случае мы продолжим упорно работать для заключения мирного договора [с РФ] после решения территориальной проблемы", - отметили в ведомстве.

Министр иностранных дел Японии Таро Коно в ходе дебатов в парламенте также отказался от комментариев по этому поводу. "Я не намерен реагировать на какие-либо заявления, сделанные не на переговорах", - сказал он в ответ на просьбу депутата от оппозиционной Конституционно-демократической партии Масато Имаи высказать позицию по поводу слов российского министра. Имаи в свою очередь остался крайне недоволен подобным заявлением Коно, отметив, что его "ответ - нулевой".

Ранее Лавров в интервью Вьетнамскому телевидению, Центральному телевидению Китая (CCTV) и китайскому телеканалу Phoenix сказал, что условия для заключения мирного договора, приемлемого как для Москвы, так и для Токио, пока не созданы. По словам российского министра, Россия не ведет с Японией переговоры о заключении мирного договора на условиях японской стороны и выступает против искусственных сроков заключения этого документа.

Договоренность об активизации переговоров о мирном договоре была достигнута президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ в ноябре 2018 года в Сингапуре, тогда стороны договорились принять за основу Совместную декларацию от 19 октября 1956 года. В ней заявляется о прекращении пребывания двух государств в состоянии войны, восстановлении дипломатических и консульских отношений. Также советское правительство согласилось передать Японии остров Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды с условием, что фактический их переход под контроль Токио будет произведен после заключения мирного договора. Декларация была ратифицирована парламентами обоих государств 8 декабря 1956 года.

В ответ на заключение Японией и США в 1960 году договора о безопасности СССР аннулировал обязательства по передаче островов. В памятной записке советского правительства от 27 января 1960 года говорится, что эти острова будут переданы Японии только при условии вывода всех иностранных войск с ее территории.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичЯпонияРоссияКитайСпор вокруг КурилКоно, Таро
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