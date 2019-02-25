МИД Японии не комментирует слова Лаврова об отсутствии условий для мирного договора

ТОКИО, 25 февраля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Японии не комментирует заявление главы МИД России Сергея Лаврова об отсутствии условий для мирного договора, который был бы приемлемым с точки зрения и Москвы, и Токио. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.

"Мы бы не хотели комментировать заявления российской стороны, сделанные в СМИ. В любом случае мы продолжим упорно работать для заключения мирного договора [с РФ] после решения территориальной проблемы", - отметили в ведомстве.

Министр иностранных дел Японии Таро Коно в ходе дебатов в парламенте также отказался от комментариев по этому поводу. "Я не намерен реагировать на какие-либо заявления, сделанные не на переговорах", - сказал он в ответ на просьбу депутата от оппозиционной Конституционно-демократической партии Масато Имаи высказать позицию по поводу слов российского министра. Имаи в свою очередь остался крайне недоволен подобным заявлением Коно, отметив, что его "ответ - нулевой".

Ранее Лавров в интервью Вьетнамскому телевидению, Центральному телевидению Китая (CCTV) и китайскому телеканалу Phoenix сказал, что условия для заключения мирного договора, приемлемого как для Москвы, так и для Токио, пока не созданы. По словам российского министра, Россия не ведет с Японией переговоры о заключении мирного договора на условиях японской стороны и выступает против искусственных сроков заключения этого документа.

Договоренность об активизации переговоров о мирном договоре была достигнута президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ в ноябре 2018 года в Сингапуре, тогда стороны договорились принять за основу Совместную декларацию от 19 октября 1956 года. В ней заявляется о прекращении пребывания двух государств в состоянии войны, восстановлении дипломатических и консульских отношений. Также советское правительство согласилось передать Японии остров Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды с условием, что фактический их переход под контроль Токио будет произведен после заключения мирного договора. Декларация была ратифицирована парламентами обоих государств 8 декабря 1956 года.

В ответ на заключение Японией и США в 1960 году договора о безопасности СССР аннулировал обязательства по передаче островов. В памятной записке советского правительства от 27 января 1960 года говорится, что эти острова будут переданы Японии только при условии вывода всех иностранных войск с ее территории.