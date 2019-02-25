СМИ: американский ракетный эсминец Donald Cook зашел в порт Одессы

КИЕВ, 25 февраля. /ТАСС/. Ракетный эсминец Военно-морских сил США Donald Cook прибыл в Одесский морской торговый порт, где пробудет до 27 февраля. Об этом в понедельник сообщило местное издание "Думская".

"Американский ракетный эсминец USS Donald Cook вошел сегодня утром в Одесский морской торговый порт и пришвартовался у 16-го причала Морвокзала", - говорится в сообщении.

По данным издания, эсминец поучаствовал в маневрах с фрегатом TCG "Fatih" ВМС Турции и собирается провести подобные учения с кораблями ВМС Украины.

21 января Donald Cook совершил заход в порт Батуми, где корабль участвовал в совместных учениях с Береговой охраной пограничной полиции МВД Грузии. 28 января эсминец покинул акваторию Черного моря. В конце февраля, как сообщили в пресс-службе 6-го флота ВМС США, эсминец прошел через пролив Дарданеллы в северном направлении - в Черное море для проведения операций по "обеспечению безопасности и укреплению региональной стабильности, повышению боеготовности и военно-морского потенциала совместно с союзниками по НАТО и партнерами в регионе".