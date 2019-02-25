Коалиция или досрочные выборы. В парламент Молдавии прошли три партии и блок

КИШИНЕВ, 25 февраля. /ТАСС/. Три партии и один блок прошли в новый парламент Молдавии по итогам прошедших в воскресенье выборов, однако никто из них не получил необходимого большинства в 51 из 101 мандатов для формирования правительства. Такие данные в понедельник опубликовал ЦИК страны после обработки 98% протоколов.
Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ), поддерживающая выступающего за сближение с Россией президента Игоря Додона, получает по итогам выборов 33 места. Второе и третье места занимают сторонники интеграции в ЕС и сближения с НАТО - правящая Демократическая партия Молдовы (31 мандат) и оппозиционный избирательный блок Acum ("Сейчас"), в который входят партии "Платформа "Достоинство и Правда" и Партия действия и солидарности (27 мандатов).
На четвертом месте - партия "Шор", которой руководит бизнесмен Илан Шор, приговоренный судом первой инстанции к семи годам лишения свободы о краже миллиарда долларов из трех молдавских банков (семь мандатов). Еще два мандата - у независимых кандидатов. Эти данные с небольшими разночтениями (один-два мандата) подтверждают и штабы партий, которые ведут параллельный подсчет голосов.
Голосование продолжается на участках в США и Канаде. Кроме того, некоторые избирательные комиссии на местах пока не передали все протоколы в ЦИК.
Коалиция или досрочные выборы?
Пока о готовности начать переговоры по формированию парламентского большинства с любым из конкурентов заявил лидер правящей ДПМ Владимир Плахотнюк. О готовности к альянсу сказал и Шор. Однако этим двум партиям не хватит голосов для формирования большинства в парламенте и утверждения правительства.
В непростой ситуации оказались социалисты и блок Acum, лидеры которых ранее утверждали, что никогда не пойдут на союз с правящей партией, которую обвиняли в узурпации власти и коррупции. В то же время они не готовы к созданию коалиции и между собой из-за существенных идейных расхождений. В такой ситуации создание правящего большинства и правительства - весьма проблематично и наиболее вероятным исходом могут быть досрочные парламентские выборы.
Нынешние выборы впервые прошли по введенной в 2017 году по инициативе демократов смешанной системе. Это означает, что 50 депутатов избрали, как прежде, на основе партийных списков, а 51 депутата - в одномандатных мажоритарных округах. Среди одномандатников, как утверждают эксперты, немало "темных лошадок", которые могут примкнуть к той или иной партии. А Плахотнюк уже не раз доказывал умение убеждать оппонентов. Пример тому - формирование правящего большинства после выборов 2014 года, когда демократы, получив всего 19 мандатов, переманили 35 депутатов из других фракций и утвердили правительство.
То, что возможные переговоры будут сложными, признал в интервью ТАСС и Додон. "Говорить о коалициях рано. Избирательная кампания была настолько грязной, что договариваться будет очень непросто", - сказал лидер Молдавии.