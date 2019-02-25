Наблюдатели от СНГ не выявили серьезных нарушений на парламентских выборах в Молдавии

КИШИНЕВ, 25 февраля. /ТАСС/. Наблюдатели от Исполнительного комитета СНГ Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ не выявили серьезных нарушений на прошедших в воскресенье парламентских выборах в Молдавии. Такое заключение по итогам голосования озвучили представители миссии наблюдателей на пресс-конференции в понедельник.

"Отметили незначительные нарушения, которые не могли повлиять на результаты выборов", - сказал в своем выступлении зампредседателя Исполкома - Исполнительного секретаря СНГ Виктор Гуминский. Он зачитал текст отчета, согласно которому выборы в парламент были проведены в соответствии с конституцией, Кодексом о выборах Молдавии.

Он зачитал отчет, согласно которому выборы в парламент Молдавии были проведены в соответствии с конституцией и Кодексом о выборах этой республики. "Выборы прошли на конкурентной основе, открыто и гласно. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) и нижестоящие избирательные органы РМ обеспечили в ходе выборов право граждан на свободное волеизъявление", - уточнил он.

В воскресенье в Молдавии прошли выборы в парламент впервые по смешанной системе. Если прежде 101 депутата парламента Молдавии выбирали по партийным спискам, то теперь впервые использовалась смешанная система, которая предполагает, что 50 депутатов будут избраны по прежней схеме, а 51 - по одномандатным округам.

Согласно предварительным данным ЦИК, в парламент Молдавии проходит Партия социалистов Республики Молдова, поддерживающая президента страны Игоря Додона, правящая Демократическая партия Молдовы, проевропейский оппозиционный блок Acum ("Сейчас") и партия "Шор".