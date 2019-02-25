СМИ: сирийские войска уничтожили банду террористов на севере провинции Хама

ТАСС, 25 февраля. Сирийские военнослужащие пресекли в понедельник попытку банды террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) проникнуть вглубь провинции Хама. Как сообщило агентство SANA, боевики выдвинулись из населенного пункта Морик в направлении высот Телль-Бзем с целью проникновения в районы, находящиеся под защитой правительственных сил. Однако бойцы сирийской армии преградили им путь и в ходе боестолкновения нанесли террористам потери.

По информации агентства, артиллерия сирийской армии открыла в понедельник огонь по позициям бандформирований, с которых они ведут обстрелы городов и селений в провинции Хама. Ранее террористы, базирующиеся в поселке Эль-Латамна, выпустили минометные снаряды по жилым кварталам в городе Сальхаб. Сведений о пострадавших пока не поступало.

В воскресенье под обстрел боевиков попал город Мхарде, был нанесен материальной урон региональной теплоэлектростанции, находящейся в его окрестностях.