Итоговая явка на парламентских выборах в Молдавии составила 49,22%

КИШИНЕВ, 25 февраля. /ТАСС/. Явка на прошедших 24 февраля парламентских выборах в Молдавии составила 49,22%. Такие предварительные результаты представила в понедельник председатель Центральной избирательной комиссии Молдавии Алина Руссу после закрытия всех избирательных участков и обработки 98% протоколов.

Коалиция или досрочные выборы. В парламент Молдавии прошли три партии и блок

"Явка составила 49,22% на этот момент. Окончательные результаты мы представим после получения всех протоколов", - сказала Руссу на пресс-конференции.

В воскресенье в Молдавии прошли выборы в парламент впервые по смешанной системе. Если прежде 101 депутата парламента Молдавии выбирали по партийным спискам, то теперь впервые использовалась смешанная система, которая предполагает, что 50 депутатов избираются по прежней схеме, а 51 - по одномандатным округам. Одновременно с выборами прошел республиканский консультативный референдум. С гражданами советовались по вопросу сокращения числа депутатов парламента до 61, второй вопрос касался возможности отзыва избирателями депутата.