Три партии и блок Acum прошли в парламент Молдавии после обработки 98% протоколов

КИШИНЕВ, 25 февраля. /ТАСС/. Оппозиционная Партия социалистов Республики Молдова, правящая Демократическая партия Молдовы, партия "Шор" и блок Acum ("Сейчас") проходят в парламент по итогам завершившихся в воскресенье выборов. Такие предварительные результаты представила в понедельник председатель Центральной избирательной комиссии Молдавии Алина Руссу после обработки 98% протоколов.

В парламент Молдавии прошли три партии и блок

Коалиция или досрочные выборы. В парламент Молдавии прошли три партии и блок

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По ее словам, за социалистов, которые поддерживают президента страны Игоря Додона, проголосовали 31% избирателей. Проевропейский блок Acum получает 26%, демократы - 23%. Партия "Шор" бизнесмена и мэра города Оргеев Илана Шора идет четвертой с результатом 8%. Остальные партии не преодолевают шестипроцентный избирательный барьер.

Выборы 24 февраля впервые прошли по смешанной системе, которая предполагает, что 50 депутатов избираются по партийным спискам, а 51 - по одномандатным округам.