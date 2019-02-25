Соцпартия Молдавии не исключает повторных выборов в парламент из-за нарушений.

Политический кризис в Венесуэле

Кабмин ФРГ призвал Мадуро отказаться от насилия и пропустить гуманитарную помощь

Берлин выступает за дальнейшее давление на действующие венесуэльские власти и проведение "свободных выборов"

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