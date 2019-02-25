Порошенко утверждает, что НАТО ждет от Киева активизации шагов по вступлению в альянс

КИЕВ, 25 февраля. /ТАСС/. НАТО ожидает от Киева активизации шагов, связанных со вступлением Украины в альянс. Об этом заявил в понедельник президент страны Петр Порошенко на встрече с молодежью в Киевской области.

"В последний раз, когда я был на заседании Североатлантического совета с участием руководителей государств и правительств всех членов альянса, выступали из 30, может, 23, и каждый не просто говорил, что двери открыты, а сказал, что мы должны ускорить вступление Украины в НАТО", - заявил Порошенко. Он попросил аудиторию не верить заявлениям о том, что Украину никто не ждет в НАТО.

"Не верьте, когда говорят, что никто нас как воюющее государство, как государство, которое защищает свой суверенитет от российской агрессии, что в НАТО никто не возьмет. Это просто неправда", - заявил президент.

21 февраля на Украине вступил в силу закон о закреплении в конституции курса в ЕС и НАТО, подписанный президентом Порошенко 19 февраля.

Согласно тексту закона, в преамбуле конституции теперь закреплена формулировка о "европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины". В статье 102 Основного закона меняются полномочия президента, и он становится "гарантом реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства в Европейском союзе и в Организации Североатлантического договора". Также исключается пункт переходных положений конституции, который предусматривает аренду украинских военных баз иностранными государствами.

Парламент, в соответствии с законом, уполномочен определять основы внутренней и внешней политики, стратегического курса на приобретение членства в ЕС и НАТО, а правительство - обеспечивать его реализацию.