Лондон решил признать "Хезболлах" террористической организацией

ЛОНДОН, 25 февраля. /ТАСС/. Британское правительство приняло решение объявить о признании террористическим ливанского движения "Хезболлах", в том числе его политической составляющей. Об этом говорится в официальном коммюнике, распространенном в понедельник на сайте правительственной информации.

"Правительство приняло решение запретить "Хезболлах" во всей ее полноте на том основании, что более невозможно провести различие между военными и политическими крыльями "Хезболлах", - отмечается в коммюнике.

Это решение правительства должно теперь получить одобрение парламента, куда оно было внесено в понедельник. "Предметом рассмотрения в парламенте станет вопрос о том, что с пятницы, когда данное распоряжение вступит в силу, членство в "Хезболлах", "Ансар аль-Ислам" и "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" (JNIM - группа в поддержку ислама и мусульман - прим. ТАСС) будет являться уголовным преступлением, которое предусматривает осуждение на лишение свободы вплоть до 10 лет", - отмечается в коммюнике.

По утверждению министра внутренних дел Великобритании Саджида Джавида, "Хезболлах" продолжает "попытки дестабилизации хрупкой ситуации на Ближнем Востоке", и по этой причине официальный Лондон больше не может "проводить различий между их уже запрещенным военным крылом и политической партией". "По этой причине я принял решение полностью объявить эту группировку вне закона", - констатировал глава МВД.

В свою очередь, глава британского МИД Джереми Хант заметил, что несмотря на то, что власти в Лондоне являются "твердыми сторонниками стабильного и процветающего Ливана", они при этом не могут "проявлять благодушие, когда речь заходит о терроризме". "Ясно, что различий между военным и политическим крылом "Хезболлах" не существует, и, запрещая "Хезболлах" во всех ее формах, правительство направляет четкий сигнал о том, что ее дестабилизирующая деятельность в регионе совершенно неприемлема и вредоносна для национальной безопасности Великобритании", - подчеркнул руководитель Форин оффиса.

"Хезболлах" - шиитское исламистское движение, базирующееся в Ливане. Оно признано террористической организацией в Израиле, США и Евросоюзе, а также членами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. В отношении "Хезболлах" действуют американские санкции.