Великобритания выступила против предложения РФ по включению ряда химикатов в списки ОЗХО

ГААГА, 25 февраля. /ТАСС/. Порядка 20 стран выступили против предложения России по включению ряда веществ в приложение по химикатам Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО). Об этом сообщила в понедельник в Twitter британская делегация в ОЗХО.

"Великобритания присоединилась к 20 странам, выступающим против [российского] предложения по добавлению широкого спектра химических веществ в списки КЗХО, - отметили представители Соединенного Королевства. - Техсекретариат ОЗХО дал четко понять, что некоторые элементы предложения не отвечают критериям включения. Великобритания же полностью поддерживает независимые выводы экспертов ОЗХО и искренне убеждена, что химикаты должны включаться в списки при наличии веских оснований для этого".

В то же время британская делегация подчеркнула, что "полностью поддерживает предложение Канады, Нидерландов и США по добавлению двух семейств химикатов под названием "Новичок", в том числе использованного при отравлении в Солсбери вещества, в приложение по химикатам".

В понедельник в Гааге проходит созванная по инициативе России внеочередная встреча исполнительного совета ОЗХО, которая посвящена внесению изменений в приложение по химикатам КЗХО. Как сообщила голландская делегация в ОЗХО, Россия предлагает включить в списки пять семейств химикатов. В самом российском постпредстве пока воздерживаются от комментариев.

На предыдущей внеочередной встрече исполсовета чуть более месяца назад, 14 января, Канада, Нидерланды и США выступили с предложением по включению в списки лишь двух семейств веществ, называемых "Новичками". Российская сторона тогда высказала ряд серьезных замечаний в отношении предложения и не стала ассоциировать себя с соответствующим решением исполсовета.

В новость были внесены изменения (15:22 мск) - содержит дополнительную информацию.