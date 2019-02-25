В ОБСЕ заявили, что выборы в парламент Молдавии прошли с соблюдением всех основных прав

КИШИНЕВ, 25 февраля. /ТАСС/. Выборы в Молдавии прошли в свободной демократичной обстановке, с соблюдением всех основных прав и свобод. Об этом в понедельник заявил журналистам глава миссии наблюдателей ОБСЕ Георгий Церетели.

"Парламентские выборы прошли в конкурентной среде и все фундаментальные права были соблюдены. День выборов прошел без серьезных инцидентов, хотя были случаи перевоза большого числа людей из Приднестровья и звучали обвинения в их подкупе", - сказал Церетели.

В воскресенье в Молдавии прошли выборы в парламент впервые по смешанной системе. Если прежде 101 депутата парламента Молдавии выбирали по партийным спискам, то теперь впервые использовалась смешанная система, которая предполагает, что 50 депутатов избираются по прежней схеме, а 51 - по одномандатным округам. Одновременно с выборами прошел республиканский консультативный референдум. С гражданами советовались по вопросу сокращения числа депутатов парламента до 61, второй вопрос касался возможности отзыва избирателями депутата.