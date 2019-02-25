Экс-главу Генштаба ВС Украины обвинили в расформировании в 2012 году боеспособных частей

КИЕВ, 25 февраля. /ТАСС/. Бывший глава Генштаба Вооруженных сил (ВСУ) Владимир Замана подозревается в умышленном расформировании боеспособных военных частей на Украине, ему предъявлено обвинение по статье УК Украины "Государственная измена". Об этом заявил в понедельник на брифинге главный военный прокурор страны Анатолий Матиос.

"В период пребывания в должности начальника Генштаба были расформированы зенитные ракетные дивизионы, на вооружении которых находились ЗРК С-300В. Расформирование этих воинских частей и подразделений фактически лишило противовоздушной обороны все наше государство", - заявил прокурор.

Экс-главе Генштаба вменяют также в вину сокращение в 2012 году численности Вооруженных сил почти на 5 тыс. человек и переподчинение командованию Военно-морских сил (ВМС) подразделений Воздушных сил ВСУ в Крыму. По версии обвинения, это "предоставило значительное преимущество Черноморскому флоту РФ в контроле и блокировании дислоцированных в Крыму подразделений ВСУ". Замана обвиняется также в том, что он якобы выдал ряд директив, по которым несколько сотен боеспособных единиц вооружения зенитно-ракетных подразделений подлежали утилизации.

Матиос проинформировал, что Печерский районный суд Киева в понедельник рассмотрит ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения экс-начальнику Генштаба в виде ареста, без возможности внесения залога. Статья, по который обвиняется Замана, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.

Генерал-полковник Владимир Замана с 2012 по 2014 год занимал должность начальника Генштаба ВСУ. С февраля 2014 года он был заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны, а позже - уполномоченным Верховной рады по контролю за деятельностью министерства обороны Украины. Ранее Владимир Замана допрашивался в качестве свидетеля со стороны обвинения по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича.