Порошенко рассказал, чем мечтал бы заняться после президентского срока

КИЕВ, 25 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что мечтает после завершения своего президентского срока представлять страну в Европейском парламенте. Выступая в понедельник на молодежном форуме, глава государства в то же время отметил, что пока у него нет такой возможности, так как страна не является участницей Евросоюза, за что он активно выступает в ходе нынешней избирательной кампании.

"Когда меня спрашивают, кем я хочу работать после президентской каденции или каденций, я бы сказал, что для меня есть одна достойная работа, о которой я мечтаю, - быть депутатом Европейского парламента от Украины", - приводит слова Порошенко агентство Укринформ. В этом контексте, как отмечает агентство, он вновь подчеркнул важность скорейшего вступления Украины в ЕС и НАТО.

На прошлой неделе Петр Порошенко подписал изменения в Конституцию страны, в которой теперь закреплена формулировка о "европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины". Одновременно в статью о полномочиях самого президента вписана фраза о том, что он становится "гарантом реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства в Европейском союзе и в Организации Североатлантического договора".

Действующий президент использует также идею о вступлении Украины в ЕС и НАТО в качестве своего основного предвыборного лозунга в ходе продолжающейся в стране избирательной кампании. Очередные президентские выборы пройдут на Украине 31 марта.