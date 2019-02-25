Мэй пообещала сосредоточить все силы на том, чтобы Brexit состоялся 29 марта

ЛОНДОН, 25 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй пообещала сосредоточить все силы на том, чтобы Великобритания покинула Евросоюз 29 марта, как и было запланировано. Об этом она заявила в понедельник на пресс-конференции по итогам саммита Евросоюз - Лига арабских государств (ЕС - ЛАГ) в египетском Шарм-эш-Шейхе. Ее выступление транслировал телеканал Sky News .

"Любое продление статьи 50 [Лиссабонского договора о ЕС] не поможет нам решить проблемы, она [сделка] в пределах нашей досягаемости. У меня есть четкое ощущение по итогам переговоров, которые у меня состоялись здесь за последние дни с лидерами ЕС, что мы можем достичь сделки, и на этом я сконцентрирую все свои силы", - сказала Мэй.

Она добавила, что провела "хорошие встречи" с председателем Евросовета Дональдом Туском, премьер-министром Италии Джузеппе Конте, канцлером Германии Ангелой Меркель, премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром.

Британский премьер отметила, что главным камнем преткновения на переговорах остается вопрос о механизме "бэкстоп", который сохраняет членство Северной Ирландии в таможенном союзе и едином рынке ЕС, чтобы не допустить появления пограничной инфраструктуры на британо-ирландской границе.

"Мы работаем над этим вопросом [темой "бэкстопа"] с Европейской комиссией, у нас были конструктивные встречи на прошлой неделе, моя команда вернется в Брюссель завтра, чтобы продолжить дискуссии", - сказала Мэй. Она добавила, что 26 февраля отчитается о ходе переговоров в Палате общин британского парламента, и повторила, что британские депутаты смогут провести повторное голосование по сделке с ЕС до 12 марта.

Статья 50 Лиссабонского договора о Европейском союзе предполагает, что процесс выхода одного из членов ЕС из состава сообщества должен быть завершен в течение двух лет с момента подачи официального уведомления о таком намерении. Великобритания передала его ЕС 29 марта 2017 года, таким образом Brexit должен состояться всего через 32 дня. Статья 50 предусматривает и возможность продления этого срока, но лишь при единогласном одобрении Европейского совета.