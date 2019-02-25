Евросоюз продолжит финансовую поддержку палестинцев

КАИР, 25 февраля. /ТАСС/. Европейский союз (ЕС) продолжит оказывать финансовую помощь палестинцам. Об этом заявил на пресс-конференции в Шарм-эш-Шейхе по итогам саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) и ЕС глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

"Мы и дальше будем оказывать финансовую поддержку палестинцам".

В начале 2018 года США объявили о существенном сокращении финансовой помощи Палестине за нежелание вести переговоры с Израилем, выделив лишь пятую часть своих ежегодных взносов в бюджет Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), что составило $60 млн против 350 млн, перечисленных годом ранее. На долю США приходилась примерно половина всех средств организации.

В августе американская администрация приняла решение полностью прекратить финансирование БАПОР, что поставило эту структуру в тяжелейшее финансовое положение. В итоге под угрозой закрытия оказались многие программы помощи палестинцам. Агентство было вынуждено начать мировую кампанию по сбору недостающих средств, часть из которых была погашена за счет поддержки со стороны ряда государств, в первую очередь арабских. В итоге к концу 2018 года нехватку фондов удалось сократить с $464 млн до $21 млн.

Уже в этом году генеральный комиссар БАПОР Пьер Кренбюль призвал мировое сообщество выделить на гуманитарные нужды палестинцев в 2019 году $1,2 млрд, что позволит сохранить прежний уровень поддержки 5,4 млн палестинских беженцев на Западном берегу, включая Восточный Иерусалим, в секторе Газа, а также в Иордании, Ливане и Сирии.