ОБСЕ призвала лидеров партий Молдавии прекратить противостояние

КИШИНЕВ, 25 февраля. /ТАСС/. Глава миссии наблюдателей ОБСЕ на парламентских выборах в Молдавии Георгий Церетели призвал лидеров политических партий, прошедших в парламент по итогам голосования, сесть за стол переговоров. Об этом Церетели, занимающий пост председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ, сообщил в понедельник корреспонденту ТАСС.

"Я призвал всех наших коллег, впервые избранных в качестве депутатов, и представителей власти сесть за стол переговоров и думать не о противостоянии, а поиске общего языка. Этой стране нужно развитие, лучшая экономика, мир, и для этого необходимо согласие среди политических сил", - заявил Церетели.

Ранее в понедельник лидер правящей Демократической партии Владимир Плахотнюк заявил о готовности к переговорам о создании коалиции по итогам прошедших в стране парламентских выборов. Как подчеркнул Плахотнюк, политические силы Молдавии "должны оставить позади взаимные обиды и обратить внимание на нужды людей".

В воскресенье в Молдавии прошли выборы в парламент впервые по смешанной системе. По их предварительным данным, в парламент проходят Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ), поддерживающая выступающего за сближение с Россией президента Игоря Додона (33 места), правящая Демократическая партия Молдовы (31 мандат), оппозиционный блок Acum ("Сейчас"), в который входят партии "Платформа "Достоинство и Правда" и Партия действия и солидарности (27 мандатов) и партия "Шор", которой руководит бизнесмен Илан Шор (семь мандатов).