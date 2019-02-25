Генсек ООН призвал Россию и США сохранить ДРСМД

ЖЕНЕВА, 25 февраля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и США сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и договориться о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом он заявил, выступая в понедельник в Женеве на сессии Конференции по разоружению.

"Я призываю стороны Договора о РСМД использовать оставшееся время для начала искреннего диалога по различным вопросам, которые были подняты. Очень важно, чтобы этот договор был сохранен", - сказал Гутерриш. Он подчеркнул, что возможный развал этого соглашения сделает мир более опасным и нестабильным, что будет "остро ощущаться в Европе". "Мы просто не можем позволить себе вернуться в неограниченное ядерное соревнование самых мрачных времен холодной войны", - констатировал генеральный секретарь ООН.

Гутерриш также обратился к США и России с призывом продлить ДСНВ, действие которого истекает в 2021 году и рассмотреть возможность дальнейшего сокращения ядерных арсеналов. "Я призываю Соединенные Штаты и Россию продлить так называемый договор "Новый start", прежде чем он истечет в 2021 году", - сказал административный глава всемирной организации. Он напомнил, что ДСНВ является "единственным международным юридическим инструментом, ограничивающим размеры двух крупнейших ядерных арсеналов", и что предусмотренные этим соглашением инспекции "представляют собой важные меры укрепления доверия, которые идут на пользу всему миру".

"Я призываю Россию и Соединенные Штаты использовать время, предусмотренное продлением договора, для рассмотрения дальнейшего сокращения их стратегических ядерных арсеналов", - сказал генсекретарь ООН. Он напомнил, что двусторонний процесс контроля над вооружениями между Россией и США "на протяжении 50 лет был одним из символов международной безопасности", и благодаря усилиям Москвы и Вашингтона "глобальные запасы ядерных вооружений сейчас составляют одну шестую часть того, что было в 1985 году".

ДРСМД и ДСНВ

1 февраля президент США Дональд Трамп и госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео объявили, что Вашингтон приостанавливает выполнение обязательств в рамках ДРСМД со 2 февраля, а через полгода перестанет быть его участником, поскольку считает, что Россия якобы нарушает договор. В ответ на это президент РФ Владимир Путин 2 февраля объявил о приостановке Москвой участия в соглашении. Он поручил более не инициировать переговоры с Вашингтоном по этой проблеме, подчеркнув, что американская сторона сама должна созреть для ведения равноправного и содержательного диалога.

ДРСМД между СССР и США был подписан в Вашингтоне 8 декабря 1987 года и вступил в силу 1 июня 1988 года, под его действие подпадают ракеты меньшей (от 500 до 1000 км) и средней дальности (от 1000 до 5500 км) наземного базирования. К июню 1991 года обязательства по договору были выполнены: СССР уничтожил 1846 ракет, США - 846.

ДСНВ вступил в силу в 2011 году. Согласно документу, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.

Договор остается в силе в течение 10 лет, если не будет заменен последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон. Москва в последнее время неоднократно призывала Вашингтон не затягивать с решением вопроса о возможности продления договора и характеризовала последний как "золотой стандарт" в области разоружения.

Однако в конце октября минувшего года представитель администрации США высокого ранга предупредил на встрече с небольшой группой журналистов, включавшей корреспондента ТАСС, что Вашингтон едва ли даст согласие на продление ДСНВ.