Макрон заявил о намерении посетить Ирак в 2019 году

ПАРИЖ, 25 февраля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон совершит официальный визит в Ирак в этом году. Об этом французский лидер сообщил на пресс-конференции в Париже по итогам переговоров с президентом Ирака Бархамом Салехом.

"В ближайшие месяцы я намерен посетить Ирак по вашему приглашению", - сказал Макрон, обращаясь к иракскому коллеге. "Наш партнер - это иракское государство, это президент, который сегодня находится здесь, премьер-министр, с которым мы беседовали по телефону во время формирования правительства", - отметил президент Франции.

Одновременно он подчеркнул необходимость достижения в Ираке всеобъемлющего политического решения. "Стабильность в Ираке должна быть обеспечена с помощью выработки политического решения с участием всех сторон", - отметил Макрон.

Отвечая на вопрос по поводу поездки по Ираку, которую совершает бывший президент Франции Франсуа Олланд, Макрон подчеркнул частный характер этого визита. "Франсуа Олланд не выполняет никакой дипломатической миссии", - отметил глава французского государства.