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Макрон: Париж продолжит диалог с политической частью "Хезболлах"

Военную ветвь этого движения во Франции квалифицируют как террористическую, отметил также президент страны

ПАРИЖ, 25 февраля. /ТАСС/. Франция продолжит вести диалог с политической ветвью движения "Хезболлах", чтобы предотвратить превращение Ливана в центр региональных конфликтов. Об этом заявил в понедельник президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс конференции со своим иракским коллегой Бархамом Салехом.

"Есть военная ветвь "Хезболлах", которую мы квалифицируем террористической, с другой стороны есть политическое движение, представленное в парламенте, с которым мы можем вести диалог, мы будем продолжать исходить из этого различия", - отметил он. По его мнению, дифференцированный подход позволяет не допустить превращения Ливана "в театр всех региональных конфликтов".

"Хезболлах" - шиитское исламистское движение, базирующееся в Ливане. В Израиле и США оно признано террористической организацией. В отношении "Хезболлах" действуют санкции США. Британское правительство приняло в понедельник решение объявить о признании движения "Хезболлах", в том числе его политической составляющей, террористическим.

Теги
СШАИракВеликобританияИзраильМакрон, Эмманюэль
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