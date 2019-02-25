Глава МИД Венесуэлы заявил, что встреча Мадуро и Трампа разрешит кризис в стране

КАРАКАС, 25 февраля. /ТАСС/. Встреча между президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и президентом США Дональдом Трампом способствовала бы урегулированию политического кризиса в Боливарианской Республике. Такое мнение высказал в понедельник глава венесуэльского МИД Хорхе Арреаса в интервью телепередаче Democracy Now! , выходящей в эфир в Интернете, на радио и телеканалах в Северной Америке.

"Встреча Трампа с Мадуро разрешила бы кризис в Венесуэле, потому что Мадуро - глава Венесуэлы, а Трамп - глава венесуэльской оппозиции", - заявил руководитель внешнеполитического ведомства.

При этом Арреаса подчеркнул, что правительство также готово вести переговоры с оппозицией Венесуэлы. В то же время он назвал этот диалог "маловероятным", поскольку "Белый дом приказал [оппозиционерам] не участвовать в переговорном процессе с представителями Мадуро".

Кризис в Венесуэле обострился после того, как 23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.