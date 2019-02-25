Ханой встречает второй саммит КНДР - США тысячами транспарантов

ХАНОЙ, 25 февраля. /ТАСС/. Власти Ханоя ввели беспрецедентные меры безопасности в городе и встречают северокорейского лидера Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа более чем 4 тыс. транспарантов, плакатов и красочных стендов. Как передает в понедельник корреспондент ТАСС с места событий, красочные панно размещены на главных улицах города и дорогах, ведущих из международного аэропорта Нойбай. Ожидается, что основные мероприятия двустороннего саммита пройдут 27-28 февраля: лидеры двух государств продолжат начатый в июне прошлого года в Сингапуре диалог, направленный на денуклеаризацию Корейского полуострова и нормализацию отношений между КНДР и США.

Для обеспечения бесперебойной работы транспортной системы Ханоя власти города мобилизовали более 1 тыс. инспекторов дорожно-постовой службы полиции. В центре столицы развернуты дополнительные посты сил безопасности: на улицах города несут службу патрули внутренних войск, полицейского спецназа, военных, сотрудников районной полиции и других силовых ведомств. С 15 февраля правоохранительные органы Ханоя усилили патрулирование в районах расположения объектов ключевой инфраструктуры города, достопримечательностей столицы, местах проведения саммита, пресс-центра и мест массового скопления туристов. На помощь силовым структурам Вьетнама в Ханой прибыли около 300 сотрудников северокорейских и американских спецслужб. По данным властей, порядка 2,8 тыс. иностранных журналистов, представляющих более 200 СМИ из около 40 стран мира, уже прибыли в Ханой для освещения саммита. Общее число журналистов превысит 3,5 тыс. человек. Медиацентр начнет свою работу утром 26 февраля и закроется 1 марта. Стоит отметить, что он расположен во Дворце культуры имени Советско-вьетнамской дружбы, в котором в разное время успели побывать президенты России Владимир Путин и Дмитрий Медведев. Где разместились лидеры До сих пор ни одна из сторон саммита, а также власти Вьетнама не делали официальных заявлений о том, в каких гостиницах планируют остановится Дональд Трамп и Ким Чен Ын. Однако с высокой степенью вероятности резиденции лидеров уже определены. Трамп, как ожидается, остановится в гостинице JW Marriott (люкс-сегмент гостиничной сети Marriott International), расположенной в новом деловом районе вьетнамской столицы Тылием. Возле гостиницы усилены меры безопасности, ранее территорию возле нее проверили саперы вьетнамских спецслужб и кинологи Секретной службы США. Отель хорошо знаком Секретной службе США с того момента, как в мае 2016 года там останавливался Барак Обама во время официального визита во Вьетнам.

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В JW Marriott находится самый дорогой из всех ханойских гостиниц президентский номер: стоимость 320-метрового люкса составляет порядка $7 тыс. в сутки. Расположенные на пятом этаже президентские апартаменты под номером 501 состоят из восьми комнат, также имеют отдельную полностью оборудованную кухню и трапезную со столом на десять персон. Дизайн номера выполнен в современном стиле с использованием элементов традиционного вьетнамского декора, отражающих легенду о любви Дракона и Феи, которые почитаются как прародители вьетнамского народа. В то же время лидер КНДР Ким Чен Ын остановится в фешенебельной гостинице Melia Hanoi, также расположенной в центре города и принявшей своих первых постояльцев в 1999 году. Архитектурный комплекс состоит из пары 22-этажных башен, соединенных общим лобби. На верхнем этаже расположен президентский номер: из него открывается вид на исторический центр вьетнамской столицы и одну из его главных достопримечательностей - озеро Возвращенного меча. Стоит отметить, что еще на прошлой неделе сюда прибыло более 100 сотрудников службы обеспечения безопасности КНДР. В разные годы в этом номере во время визитов во Вьетнам останавливались кубинский лидер Фидель Кастро, президент Филиппин Глория Макапагал Аройо, члены королевских семей Брунея, Великобритании, Испании, Камбоджи и Таиланда. По этой причине отель может стать достойным выбором для первого визита главы КНДР во Вьетнам за последние 55 лет. Автомобиль - не роскошь Основным средством передвижения президента США станут два лимузина Cadillac One. Автомобили по прозвищу "Зверь" (The Beast) уже находятся на территории отеля JW Marriott. По слухам, один из них предназначается Трампу, а второй - его двойнику и личной охране. Девятитонный Cadillac One оснащен передовыми системами безопасности: устройством для дымовой завесы, системой ночного видения, кислородным баллоном на случай химической атаки и оборудованием для переливания крови. Он способен выдержать взрыв противотанковой мины, а его салон полностью герметичен (единственное опускающееся стекло находится со стороны водителя). Кроме того, автомобиль оснащен боеприпасами для противодействия атакам. В кортеж Трампа войдут несколько Chevrolet Saburban.

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