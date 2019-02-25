Ханой встречает второй саммит КНДР - США тысячами транспарантов

ХАНОЙ, 25 февраля. /ТАСС/. Власти Ханоя ввели беспрецедентные меры безопасности в городе и встречают северокорейского лидера Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа более чем 4 тыс. транспарантов, плакатов и красочных стендов. Как передает в понедельник корреспондент ТАСС с места событий, красочные панно размещены на главных улицах города и дорогах, ведущих из международного аэропорта Нойбай.
Ожидается, что основные мероприятия двустороннего саммита пройдут 27-28 февраля: лидеры двух государств продолжат начатый в июне прошлого года в Сингапуре диалог, направленный на денуклеаризацию Корейского полуострова и нормализацию отношений между КНДР и США.
Для обеспечения бесперебойной работы транспортной системы Ханоя власти города мобилизовали более 1 тыс. инспекторов дорожно-постовой службы полиции. В центре столицы развернуты дополнительные посты сил безопасности: на улицах города несут службу патрули внутренних войск, полицейского спецназа, военных, сотрудников районной полиции и других силовых ведомств.
С 15 февраля правоохранительные органы Ханоя усилили патрулирование в районах расположения объектов ключевой инфраструктуры города, достопримечательностей столицы, местах проведения саммита, пресс-центра и мест массового скопления туристов. На помощь силовым структурам Вьетнама в Ханой прибыли около 300 сотрудников северокорейских и американских спецслужб.
По данным властей, порядка 2,8 тыс. иностранных журналистов, представляющих более 200 СМИ из около 40 стран мира, уже прибыли в Ханой для освещения саммита. Общее число журналистов превысит 3,5 тыс. человек. Медиацентр начнет свою работу утром 26 февраля и закроется 1 марта. Стоит отметить, что он расположен во Дворце культуры имени Советско-вьетнамской дружбы, в котором в разное время успели побывать президенты России Владимир Путин и Дмитрий Медведев.
Где разместились лидеры
До сих пор ни одна из сторон саммита, а также власти Вьетнама не делали официальных заявлений о том, в каких гостиницах планируют остановится Дональд Трамп и Ким Чен Ын. Однако с высокой степенью вероятности резиденции лидеров уже определены.
Трамп, как ожидается, остановится в гостинице JW Marriott (люкс-сегмент гостиничной сети Marriott International), расположенной в новом деловом районе вьетнамской столицы Тылием. Возле гостиницы усилены меры безопасности, ранее территорию возле нее проверили саперы вьетнамских спецслужб и кинологи Секретной службы США.
Отель хорошо знаком Секретной службе США с того момента, как в мае 2016 года там останавливался Барак Обама во время официального визита во Вьетнам.
В JW Marriott находится самый дорогой из всех ханойских гостиниц президентский номер: стоимость 320-метрового люкса составляет порядка $7 тыс. в сутки. Расположенные на пятом этаже президентские апартаменты под номером 501 состоят из восьми комнат, также имеют отдельную полностью оборудованную кухню и трапезную со столом на десять персон. Дизайн номера выполнен в современном стиле с использованием элементов традиционного вьетнамского декора, отражающих легенду о любви Дракона и Феи, которые почитаются как прародители вьетнамского народа.
В то же время лидер КНДР Ким Чен Ын остановится в фешенебельной гостинице Melia Hanoi, также расположенной в центре города и принявшей своих первых постояльцев в 1999 году. Архитектурный комплекс состоит из пары 22-этажных башен, соединенных общим лобби. На верхнем этаже расположен президентский номер: из него открывается вид на исторический центр вьетнамской столицы и одну из его главных достопримечательностей - озеро Возвращенного меча. Стоит отметить, что еще на прошлой неделе сюда прибыло более 100 сотрудников службы обеспечения безопасности КНДР.
В разные годы в этом номере во время визитов во Вьетнам останавливались кубинский лидер Фидель Кастро, президент Филиппин Глория Макапагал Аройо, члены королевских семей Брунея, Великобритании, Испании, Камбоджи и Таиланда. По этой причине отель может стать достойным выбором для первого визита главы КНДР во Вьетнам за последние 55 лет.
Автомобиль - не роскошь
Основным средством передвижения президента США станут два лимузина Cadillac One. Автомобили по прозвищу "Зверь" (The Beast) уже находятся на территории отеля JW Marriott. По слухам, один из них предназначается Трампу, а второй - его двойнику и личной охране.
Девятитонный Cadillac One оснащен передовыми системами безопасности: устройством для дымовой завесы, системой ночного видения, кислородным баллоном на случай химической атаки и оборудованием для переливания крови. Он способен выдержать взрыв противотанковой мины, а его салон полностью герметичен (единственное опускающееся стекло находится со стороны водителя). Кроме того, автомобиль оснащен боеприпасами для противодействия атакам. В кортеж Трампа войдут несколько Chevrolet Saburban.
Что касается лидера КНДР, то 23 февраля он отправился в Ханой на своем бронепоезде из Пхеньяна. Ожидается, что он преодолеет порядка 4,1 тыс. км по территории КНДР и Китая, после чего прибудет на вьетнамскую станцию Донгданг. Затем он пересядет на автомобиль и преодолеет последние 180 км до Ханоя по скоростному шоссе. За последние сутки весь автомобильный маршрут следования северокорейского лидера был тщательно проверен вьетнамскими саперными службами.
Утром 25 февраля в ханойском международном аэропорту Нойбай приземлился самолет Ил-76 авиакомпании Air Koryo, который доставил северокорейский персонал, участвующий в проведении саммита, два внедорожника и спецоборудование для обеспечения предстоящего визита.
По неподтвержденной информации, подобно первому саммиту в Сингапуре, в столице Вьетнама Ким Чен Ын будет перемещаться на бронированном лимузине Mercedes S600 Pullman. Поскольку его не было на борту Ил-76, не исключено, что он находится в грузовом вагоне спецпоезда, и именно на нем лидер КНДР поедет с вокзала Донгданг в Ханой.
Капитализация саммита: Ким Чен Эль и Трампбургер
Жители Ханоя по-разному, но в целом позитивно относятся к саммиту: многие из них рады, что столица их страны была выбрана в качестве места для исторической встречи. Однако наиболее предприимчивые граждане и предприниматели не преминули воспользоваться столь редкой возможностью для увеличения своих заработков.
Как и в Сингапуре в июне 2018 года, на улицах Ханоя можно увидеть разнообразные товары и услуги с символикой встречи Ким Чен Ына и Дональда Трампа. На популярной барной улице Чанву появилось специальное крафтовое пиво со вкусом традиционной острой корейской капусты - кимчи. Предприимчивые пивовары уже окрестили этот пенный напиток Ким Чен Элем.
В то же время в баре неподалеку любой желающий может отведать новый коктейль Make World Great Again ("Сделаем мир снова великим"). Среди его ингредиентов традиционная корейская водка - соджу, американский виски, а также ананасовый сок с добавлением ванильного сиропа. Гурманы также не останутся в стороне - для них местные рестораны уже приготовили целый арсенал из бургеров, пиццы и других блюд с различными вариациями названий, лейтмотивом которых послужил саммит и имена его участников.
На местных рынках на днях появились футболки с портретами Ким Чен Ына и Трампа. По словам хозяев магазинчиков, стоимость одной майки составляет около $5, ежедневно продается не менее 500 штук. Кроме того, одна из вьетнамских турфирм предлагает специальные туры с посещением Пхеньяна и Вашингтона со скидками, которые могут достигать $250.