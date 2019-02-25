Трамп убежден, что его встреча с Ким Чен Ыном будет плодотворной

ВАШИНГТОН, 25 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что его предстоящая встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Ханое будет очень плодотворной. Об этом он заявил в понедельник на встрече с губернаторами штатов в Белом доме.

"Мы обсуждаем кое-что, о чем он [лидер КНДР], откровенно говоря, ни с кем раньше не разговаривал, но мы говорим об этом и говорим открыто. Честно говоря, я думаю, что у нас будет потрясающий саммит", - сказал Трамп.

В Ханое в настоящее время завершаются последние приготовления ко второй встрече председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа, которая намечена на 27-28 февраля. Первый в истории саммит лидеров двух стран прошел 12 июня прошлого года в Сингапуре. По его итогам Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. От второго саммита лидеров США и КНДР ожидают более определенных договоренностей о конкретных шагах двух стран по урегулированию ситуации на Корейском полуострове.