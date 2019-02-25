Международный суд признал незаконным отделение архипелага Чагос от Маврикия в 1965 году

ГААГА, 25 февраля. /ТАСС/. Отделение архипелага Чагос от Маврикия в 1965 году являлось незаконным. Соответствующее решение вынес в понедельник Международный суд ООН.

Оглашая экспертное заключение инстанции, председатель суда Абдулкави Ахмед Юсуф отметил, что отделение являлось незаконным и что "Великобритания должна как можно скорее завершить управление архипелагом Чагос". При этом он добавил, что "все страны обязаны сотрудничать с ООН с целью завершения деколонизации Маврикия".

Великобритания в 1965 году отделила архипелаг Чагос от остальной части Маврикия, являвшегося тогда британской колонией. Сам Маврикий три года спустя обрел независимость, однако Чагос остался британской территорией. В 1966 году США арендовали самый большой остров архипелага Диего Гарсиа и построили на нем свою авиабазу. Все 1,5 тыс. жителей архипелага были депортированы.

На протяжении долгих лет бывшие жители Чагоса добиваются права возвращения. Однако в 2016 году МИД Великобритании продлил договор аренды с США до 2036 года и заявил, что изгнанные островитяне не получат права на возвращение на родину.

В 2017 году Маврикий обратился в ООН и добился права на то, чтобы Международный суд ООН выдал свое экспертное заключение по данному вопросу. Решение инстанции не является юридически обязывающим, однако имеет определенный вес в международном праве.