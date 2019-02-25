Повышение уровня жизни и развитие экономики станут приоритетами нового кабмина Казахстана

АСТАНА, 25 февраля. /ТАСС/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев утвердил в понедельник состав нового правительства, предложенный премьер-министром Аскаром Маминым. Судя по назначениям министров и реорганизации ведомств, в приоритете этого кабмина будет работа по улучшению социального положения казахстанцев и стимулированию роста экономики.

Антикризисный управленец

Премьер-министром назначен Аскар Мамин, ранее занимавший должность первого вице-премьера и отвечавший за оперативное управление основными секторами экономики. Представляя его кандидатуру депутатам Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана, Назарбаев отметил, что Мамин имеет необходимый опыт деятельности на разных должностях, под его началом были достигнуты успехи в сфере инфраструктурного развития.

"За годы своей работы он достиг конкретных результатов на вверенных ему участках. Аскар Узакпаевич зарекомендовал себя как опытный менеджер. Считаю кандидатуру Аскара Мамина наиболее подходящей для обеспечения эффективной работы нового правительства", - подчеркнул Назарбаев.

Учитывая, что работа прежнего кабмина подверглась критике главы государства, новому премьеру предстоит стать своеобразным антикризисным управленцем, чтобы исправить недочеты прежнего правительства. Президент Казахстана подчеркнул, что новое правительство "должно выработать действенные шаги по повышению уровня жизни, стимулированию экономики, реализации стратегических задач".

Новый подход

Полностью сменился состав заместителей премьер-министра, обновлена значительная часть членов правительства. "Это создает некую критическую массу, которая позволяет говорить, что будет меняться подход. В прежних составах правительства такого комплексного подхода не наблюдалось", - отметил в беседе с ТАСС казахстанский политолог Талгат Калиев.

Отдельного внимания заслуживает возвращение на должность вице-премьера Гульшары Абдыкаликовой, которая ранее занимала пост государственного секретаря, была министром труда и социальной защиты населения. "Социальный сектор будет курировать бывший госсекретарь - это тоже достаточно сильная поддержка. Человек из категории политических тяжеловесов перешла в статус вице-премьера. Это предполагает очень серьезный приоритет социальной сферы", - считает Калиев.

Об особом внимании к социальному блоку говорит и назначение министром труда и соцзащиты населения Бердибека Сапарбаева, который уже успешно работал на этой должности ранее, а в последние годы был руководителем администрации Актюбинской области.

Кроме того, новый министр образования и науки Куляш Шамшидинова пришла в кабмин не из госаппарата, а из сферы образования. С октября 2009 года она работала председателем правления АО "Назарбаев Интеллектуальные школы" и, возможно, ее целью станут инновации в образовании.

Изменения коснулись также министерства информации и коммуникаций, которое упразднили. Вместо него появилось министерство информации и общественного развития, которое будет курировать не только СМИ, но и учитывать проблемы общества, поскольку это две смежные сферы.

Усиление экономического блока

Значительные изменения в новом правительстве коснулись экономического блока. Первым заместителем премьер-министра - министром финансов назначен Алихан Смаилов, имеющий большой опыт работы в сфере финансов и статистики. Сменился глава министерства национальной экономики, которым стал Руслан Даленов, ранее занимавший должность первого вице-министра этого ведомства. Министерство индустрии и инфраструктурного развития возглавил Роман Скляр, который ранее занимал должность первого вице-министра по инвестициям и развитию.

"Назначение в министерстве индустрии и инфраструктурного развития говорит о том, что акцент будет сделан на регионы и на развитие социальной инфраструктуры. О социальной инфраструктуре и введении единого регионального стандарта президент Казахстана говорил в своем послании, то есть акценты будут четко смещаться в сторону регионального развития, повышения уровня и качества жизни в регионах. Это позволит немножко снизить миграционную нагрузку в центральные города - Алма-Ату, Астану и Шымкент. Я надеюсь, что это будет способствовать формированию устойчивого среднего класса", - поделился мнением Талгат Калиев.

Кроме того, после критики президента Казахстана за проблемы с крупными невозвратными кредитами сменился глава Национального банка. Им стал Ерболат Досаев, ранее занимавший должность заместителя премьер-министра и имеющий весомый опыт работы в экономических структурах.

Так что, по всей видимости, перед новым кабмином будут стоять задачи повышения социальной поддержки и уровня жизни населения, создания инструментов для качественного роста экономики.