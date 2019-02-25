Суд ООН призвал Великобританию как можно скорее завершить управление архипелагом Чагос

"Суд пришел к выводу, что обладает необходимой юрисдикцией для вынесения запрошенного [ООН] экспертного заключения", - отметил председатель суда Абдулкави Ахмед Юсуф. По мнению инстанции, "в соответствии с международным правом процесс деколонизации Маврикия не был завершен законным образом, когда эта страна приобрела независимость в 1968 году вслед за отделением архипелага Чагос". С учетом этого судьи заявили, что "Соединенное Королевство обязано завершить управление архипелагом Чагос как можно скорее" и что "все страны обязаны сотрудничать с ООН с целью завершения деколонизации Маврикия".

Великобритания в 1965 году отделила архипелаг Чагос от остальной части Маврикия, являвшегося тогда британской колонией. Сам Маврикий три года спустя обрел независимость, однако Чагос остался британской территорией. В 1966 году США арендовали самый большой остров архипелага Диего Гарсиа и построили на нем свою авиабазу. Все 1,5 тыс. жителей архипелага были депортированы.

На протяжении долгих лет бывшие жители Чагоса добиваются права возвращения. Однако в 2016 году МИД Великобритании продлил договор аренды с США до 2036 года и заявил, что изгнанные островитяне не получат права на возвращение на родину.

В 2017 году Маврикий обратился в ООН и добился права на то, чтобы Международный суд ООН выдал свое экспертное заключение по данному вопросу. Решение инстанции не является юридически обязывающим, однако имеет определенный вес в международном праве.

Слушания по этому вопросу прошли в Гааге 3-6 сентября 2018 года. Свою точку зрения высказали в общей сложности представители 22 государств, а также Африканского союза. Как отметил на них маврикийский министр обороны и по делам острова Родригес Анеруд Джагнот, с 1982 по 2017 годы занимавший должности премьер-министра и президента страны, выбор, перед которым был поставлен Маврикий в 1965 году, по сути не был выбором, поскольку в любом случае предусматривал отделение архипелага Чагос. В свою очередь представители Великобритании заявляли, что суд должен отказать в выдаче какого бы то ни было консультативного заключения, а все вопросы между сторонами должны решаться в ходе двусторонних переговоров.